Quando la barbabietola ti allunga la vita. La barbabietola o rapa rossa è nota da secoli per le sue virtù benefiche. Particolarmente consigliata per chi soffre di disturbi intestinali, infiammazioni al colon, sofferenze cardiocircolatorie e patologie al fegato. Quando la barbabietola ti allunga la vita grazie ai suoi nutrienti.

Appena 19 chilocalorie

Conta appena 19 chilocalorie su 100 grammi di prodotto, così beneficamente ripartite:

– Acqua

– Zuccheri

– Proteine

– Fibre

– Vitamine

– Sodio e potassio

– Ferro e calcio

– Fosforo

La sua composizione, per la gran parte di acqua, la indica come nutriente per le diete dimagranti e valido aiuto contro la disidratazione

Tante vitamine e sali minerali

Ricca di vitamine del gruppo B e di sali minerali, tutti presenti, la barbabietola però, avendo gli zuccheri, non è indicata a chi soffre di diabete. Particolarmente indicata nelle diete post-operatorie, quando la barbabietola ti allunga la vita. Infatti, dona energia e vigore e permette, in caso di fratture, la ricomposizione dei tessuti e la calcificazione ossea.

Vitale per il cuore e l’intestino

Si dice che in tempi antichi medici, sciamani, druidi e stregoni ne avessero intuito le attività benefiche a favore del cuore e dell’intestino. Funziona infatti da spazzina delle arterie, lottando e contrastando i radicali liberi, causa dell’invecchiamento. Mangiare la barbabietola significa mantenere pulite le arterie e permettere al sangue di scorrere fluidamente nel nostro corpo. Favorisce anche la ricrescita del sistema immunitario intestinale, aumentando la flora batterica e combattendo i virus. Il suo succo concentrato è in grado di dare scacco matto all’ipertensione e ai disturbi legati all’anemia. Il che non è certamente poco.

Qualche ricetta con la barbabietola

È particolarmente indicata nelle insalate, ma con la barbabietola si possono fare anche delle ricette gustose e virtuose: