Quando investire su un titolo azionario sottovalutato di circa il 200%?

La risposta a questa domanda potrebbe sembrare semplice, ma non lo è. Non è garantito al 100%, infatti, che un titolo sottovalutato debba per forza salire. Così come vale il viceversa, non è garantito che un titolo sopravvalutato debba per forza scendere.

In entrambi i casi bisogna studiare bene i grafici e capire i livelli dove si nascondono le opportunità di investimento, sia esso al rialzo o al ribasso.

Nel caso di Tesmec siamo in presenza di un titolo azionario che secondo il suo fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, è sottovalutato di circa il 200%.

Prima, però, una premessa è d’obbligo come facciamo sempre quando trattiamo i titoli a piccola capitalizzazione. Il basso flottante potrebbe esporre le quotazioni a grandi fluttuazione di prezzo, per cui la prudenza è d’obbligo. Nel caso specifico di Tesmec la media giornaliera scambiata è di circa 500.000 euro.

Quando investire su un titolo azionario sottovalutato di circa il 200%? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tesmec (MIL:TES) ha chiuso la seduta del 5 maggio a 0,1148 euro in rialzo dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici, per semplicità ci concentreremo su quello settimanale, le quotazioni da mesi sono bloccate all’interno del trading range 0,105-0,124 euro. Solo una chiusura di uno di questi due estremi, quindi, potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Al rialzo la massima estensione si trova in area 0,31 euro per un potenziale rialzo del 200%.

Qualora, invece, si dovesse andare al ribasso le quotazioni potrebbero spingersi nuovamente in area 0,07 euro.

Prima di prendere posizione, quindi, attendere la rottura in chiusura di settimana di uno dei due livelli indicati.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

