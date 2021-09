Come scritto in un precedente report, negli ultimi cinque anni Datalogic ha sempre fatto peggio sia del settore di riferimento che dell’indice italiano. Sempre in questo report, poi, facevamo notare come potenziale rialzista avrebbe potuto a breve offrire un’ottima occasione di acquisto.

L’andamento delle quotazioni è stato proprio come da attese con il titolo che si è andato ad appoggiare sul forte supporto in area 18,88 euro (I obiettivo di prezzo) e poi è ripartito. Tutto chiaro, quindi, e il titolo pronto a un fortissimo rialzo? Le cose non stanno proprio così.

Ci sono dei livelli, infatti, oltre i quali il rialzo prenderebbe realmente forza e Datalogic esprimere tutto il suo potenziale. Andiamo, quindi, a vedere quando investire su un titolo azionario che potrebbe raddoppiare il suo valore nei prossimi mesi.

Come già detto il supporto ha tenuto e le quotazioni sono ripartite. Per completare l’inversione rialzista, però, c’è bisogno che si assista a una chiusura settimanale superiore a 20,7 euro. Questo livello, infatti, rappresenta il I obiettivo di prezzo ostacolo lungo il percorso rialzista che porta verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata rossa. In questo scenario l’obiettivo più vicino passa per area 24 euro, la massima estensione, invece, passa per area 36 euro per un potenziale rialzista di oltre l’80%.

Il potenziale rialzista di Datalogic è supportato da due importanti fattori. Primo, le attese per la crescita degli utili per i prossimi tre anni sono di circa il 20% all’anno, un livello superiore sia al settore di riferimento che al mercato italiano. Secondo, Datalogic è una società solida dal punto di vista finanziario.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 8% circa.

Quando investire su un titolo azionario che potrebbe raddoppiare il suo valore nei prossimi mesi: le indicazioni dell’analisi grafica

Datalogic (MIL:DAL) ha chiuso la seduta del 6 settembre a 19,85 euro in ribasso dello 1,14% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale