Tra i danni più evidenti che il tempo infligge ai nostri corpi ci sono quelli alla pelle. Rughe, macchie e perdita di elasticità sono il segno sicuro che la nostra pelle sta invecchiando.

Anche se non è possibile evitare completamente i danni del tempo, ci sono molti accorgimenti che possiamo sfruttare per limitare al minimo gli inestetismi dovuti all’età. Tra questi c’è l’uso di prodotti specifici anti-age. Ma quando iniziare a usare i prodotti anti-invecchiamento per una pelle sempre giovane? E come utilizzarli al meglio?

La prevenzione è fondamentale

Come sempre quando si parla di salute, la prevenzione è fondamentale. Il modo migliore per mantenere giovane la nostra pelle, è quella di limitare al minimo i danni prima che accadano. Per questo è fondamentale avere sempre una pelle idratata ed evitare il fumo. Inoltre, è assolutamente fondamentale proteggerci dal sole.

I raggi solari, infatti, sono i principali colpevoli dell’invecchiamento precoce della pelle. Ecco perché la crema solare è in realtà l’unico prodotto anti-invecchiamento che funziona.

Portate sempre con voi la crema solare per il viso, e usatela liberalmente, anche d’inverno.

Oltre alla crema solare, esistono anche prodotti specifici che permettono di mantenere una pelle giovane e idratata. Ma a che età bisogna cominciare a usare i prodotti anti-invecchiamento? Ecco quando iniziare a usare i prodotti anti-invecchiamento per avere una pelle sempre giovane.

Quando iniziare a usare i prodotti anti-invecchiamento per una pelle sempre giovane

Secondo gli esperti, la pelle inizia ad invecchiare intorno ai 20 anni. È proprio a questa età, infatti, che la nostra pelle inizia a perdere collagene, e quindi elasticità e idratazione.

Per questo molti dermatologi consigliano di avviare una routine anti-invecchiamento il prima possibile, e sicuramente entro i 30 anni. Ma attenzione, dobbiamo scegliere dei prodotti specifici adatti alla nostra età. Una pelle più giovane avrà bisogno di una crema meno ricca rispetto a una pelle con molto meno collagene. È inutile, e può essere anche dannoso, utilizzare una crema studiata per una pelle 50+ se abbiamo meno di 25 anni.

L’antiage va quindi iniziato il prima possibile, ma sempre utilizzando prodotti pensati apposta per la nostra fascia d’età.