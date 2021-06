Abbastanza difficile far ritornare in equilibrio un piatto quando gli è finito dentro troppo sale. A volte in cucina si possono fare delle piccole magie che aiutano a risolvere questo problema. Quando il piatto è salato ecco 3 magnifici trucchi per abbassarne la sapidità e riportarlo a un gusto equilibrato.

Non tutto il sale è uguale

Ci vuole poco a sbagliarsi col sale e rendere una zuppa quasi immangiabile. Può capitare per distrazione ma anche quando si cambia il tipo di sale che si usa normalmente in cucina.

In effetti sul mercato si trovano diversi tipi di sale ognuno con caratteristiche diverse.

Fra questi abbiamo il sale marino integrale che contiene tutti i suoi elementi grazie al fatto che non è raffinato. C’è anche il sale rosa dell’Himalaya, un sale antichissimo che a contatto con le terre assume una colorazione rosata arricchendosi di tanti elementi utili. Ci sono altri tipi di sale più o meno rari con diverse caratteristiche organolettiche.

Di fatto il sale resta sale e ha il suo potere salante anche se ci sono minime differenze fra un sale e l’altro.

Quando il piatto è salato ecco 3 magnifici trucchi per abbassarne la sapidità

La prima soluzione in un piatto salato è aggiungere acqua. Va bene per una zuppa ma non per una bistecca ai ferri. Ma anche nel caso della zuppa aggiungere acqua va bene ma fino a un certo punto. L’acqua diluisce la quantità di sale ma diluisce anche il sapore della zuppa dovuto alla presenza dei vari ortaggi e legumi. In questo caso, c’è bisogno di aggiungere insieme all’acqua anche un pochino di dado o in alternativa dello Shoyu o salsa di soia.

Il riso

Un modo per togliere sale da un’acqua salata sia di zuppa sia di pasta, è di mettere del riso nell’acqua. Se ne versa una manciata in un sacchetto di cotone. Il riso insieme all’acqua assorbirà anche parte del sale.

La patata

Anche la patata sbucciata inserita nella zuppa sortisce lo stesso effetto del riso. Poco per volta assorbirà il sale ridando la giusta quantità all’acqua. Da togliere una volta raggiunto l’effetto voluto.

Per altre pietanze

Quando si tratta di un sugo di pomodoro, gli chef utilizzano lo zucchero, da aggiungere fino a quando non si ottiene il sapore giusto.

Per uno spezzatino si può provare con succo di limone e un pezzo di mela verde, e il gioco è fatto.

Perché non utilizzare del sale aromatizzato per ridurre la quantità di sale.