Quando il nostro volante è più sporco di una toilette pubblica? C’è un dato allarmante, emerso da uno studio settoriale pubblicato su CarRentals.com, società di noleggio vetture. Il nostro volante è quattro volte più sporco di un bagno pubblico e può addirittura ospitare fino a 700 tipi di batteri diversi. In una ipotetica classifica degli accessori meno puliti al mondo, il volante risulta tra i primi 10 in assoluto. Cosa preoccupante è che un guidatore su tre intervistato, dichiara di igienizzare la sua vettura solo una volta l’anno. Ma uno su dieci di non farlo mai, o di non averlo mai fatto da quando è in possesso della macchina.

Studio immediatamente ripreso dall’università

C’era da aspettarselo che il tema di quando il nostro volante è più sporco di una toilette pubblica, scatenasse una reazione mediatica a catena. Prima fra tutte a mettersi in moto, proprio il caso di dirlo, l’Università di Birmingham, Regno Unito. Andando ad analizzare nello specifico tutti gli strumenti che utilizziamo alla guida, sono emersi questi dati:

– il cruscotto annida 850 tipi di batteri

– la leva del cambio 356

– lasciare briciole in macchina favorisce il riprodursi di questi microrganismi negativi

Due curiosità riguardante i sessi

Contrariamente a quanto succede normalmente in casa, dove è la donna la regina dell’igiene, in macchina si invertono i ruoli. Secondo le statistiche, dell’università di Birmingham, le vetture condotte e guidate dagli uomini sono più pulite. Questo è dovuto soprattutto al fatto che le mamme permettono ai figli di mangiare in macchina e riempirla quindi di briciole e avanzi di cibo. Non solo, ma intervenendo direttamente sugli alimenti dei figli, riempiono a loro volta l’abitacolo e la zona guidatore di sporcizia. Della serie: quando il nostro volante è più sporco di una toilette pubblica.

Non solo critiche, ma anche consigli

La ricerca si conclude anche con una serie di consigli utili hai mantenimento dell’igiene della nostra vettura: