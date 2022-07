Aveva destato parecchio scalpore questo studio internazionale che avevamo ripreso e che parlava di tutti i pericoli presenti all’interno delle nostre lenzuola. Non è un segreto che in queste giornate di caldo torrido, il materasso diventi una vera e propria spugna che assorbe il nostro sudore. Gli esperti consiglierebbero di metterlo all’aria, soprattutto di primo mattino, cercando di fagli assorbire più aria e meno umidità. Qualche nostro Lettore più accorto avrà anche visto che in molte lavasecco sono disponibili degli spray igienizzanti creati proprio per l’occasione. Dei veri e propri killer degli acari e dei batteri che si annidano copiosamente là dove cerchiamo di riposare le nostre stanche membra. Ma, oltre agli ottimi igienizzanti che possiamo trovare anche in farmacia, cerchiamo di andare alla ricerca di sistemi utili per la pulizia del materasso, ma che non siano sempre e comunque il solito bicarbonato.

Quanti si annidano

Quando il nostro materasso è a rischio acari e batteri, i rimedi potrebbero essere anche dietro l’angolo senza saperlo. Milioni e forse miliardi, date le loro minuscole dimensioni, sono gli acari che potrebbero depositarsi sul nostro materasso. Potremmo accorgerci di averli, non solo per il classico starnuto o il prurito sulla pelle, ma anche per la lacrimazione degli occhi. Ricordiamoci che parliamo di piccoli parassiti, nemici invisibili, che possono provocarci anche allergie e problemi respiratori. Se abbiamo a disposizione 100 ° per vaporizzare igienizzare il nostro materasso, ecco decisamente una valida contraerea. Secondo gli esperti, infatti, gli acari morirebbero se esposti a una temperatura che superi i 55 °C.

Quando il nostro materasso è a rischio invasione di acari e batteri oltre alla 100 gradi ecco 1 olio eccezionale quasi sconosciuto e comodo anche per l’orto di casa

Sicuramente uno dei prodotti meno conosciuti, ma letali per gli acari dei materassi è il cosiddetto olio di neem. Rimedio assolutamente vegetale e naturale, funzionale sia a scopo preventivo che correttivo. Parliamo di un antibatterico naturale che ha un doppio scopo:

proteggere la nostra pelle;

tenere lontani gli acari.

Possiamo comodamente acquistare questo olio anche su Internet, diluendolo con dell’acqua e spruzzandolo con un dosatore sopra il materasso. Curioso come questo tipo di olio sia in grado di proteggere anche le patate dell’orto dall’assalto dei parassiti.

Lettura consigliata

L’errore quotidiano che può mettere KO la lavastoviglie