I nostri amici felini hanno diversi modi per dirci che qualcosa non va. Tra questi ne spicca uno però che è molto semplice da identificare, ma che spesso trascuriamo. Quando il nostro gatto non sta bene ce lo comunica anche in questo modo che molti però non notano e a cui dobbiamo però fare attenzione. Se ci accorgiamo che il nostro micio ha dei problemi e non è più quello di una volta, dobbiamo ovviamente andare subito dal veterinario.

Una parte del corpo molto importante

Tutti i gatti condividono un’abitudine: amano tenersi puliti. Non è raro quindi vedere i nostri felini leccarsi e pulirsi con cura. Una parte del corpo che è quindi solitamente in piena salute è il pelo. I gatti sani hanno infatti un mano lucido, morbido e folto. Dobbiamo quindi fare proprio attenzione al pelo del nostro gatto.

Anche se il micio non ci comunica in altri modi che qualcosa non va, il suo manto può dirci molte cose. Prima di tutto può segnalarci che il gatto è più debole del solito. Quando il gatto è senza forze ed energie tenderà infatti a pulirsi meno. Il pelo sarà quindi meno lucido, setoso e morbido. Ci sono però altri casi in cui il pelo del gatto di comunica altre informazioni.

Lo stato di salute del gatto

Quando il nostro gatto non sta bene ce lo comunica anche in questo modo che molti però non notano, vediamo come. In alcuni casi se il pelo diventa brutto si tratta di un problema passeggero come cattiva digestione o una dieta non adeguata. In altri casi, però, è un segnale di problemi più gravi. Un pelo particolarmente unto può avvertirci della presenza di problemi ormonali, cosa che, insieme alle allergie, può perfino provocare il cambiamento del colore del manto.

Il morbo di Cushing può invece portare a un anomalo ispessimento del pelo. Problemi di pelle come le dermatiti e malattie come il morbo di Addison provocano invece la perdita del peli. Se notiamo quindi cambiamenti significatici nel pelo del nostro gatto il consiglio è quello di rivolgerci velocemente al nostro veterinario.