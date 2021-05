Con i nostri Esperti scopriremo perché quando il nostro animale ha bisogno di cure dal veterinario non dobbiamo dimenticare di portare la Tessera Sanitaria. Non tutti gli italiani sono ferrati sull’argomento e perciò il nostro intento è di dare quante più informazioni possibili.

La Tessera Sanitaria è un documento fiscale

Prima di tutto diciamo che la Tessera Sanitaria è un documento fiscale personale da usare soprattutto per un riconoscimento in ambito medico e sanitario. Da quest’anno, questo tesserino plastificato non serve solo per rendicontare le spese sanitarie dell’intestatario ma anche per altro. Infatti nel 2021 il Governo ha introdotto alcune novità e non tutti hanno appreso dei nuovi usi.

Tra le tante spese che ogni giorno dobbiamo affrontare, facendo un buon uso della Tessera Sanitaria possiamo ricavare in parte un vantaggio. Possiamo infatti detrarre delle spese dalla nostra dichiarazione dei redditi futura.

Cosa contiene la Tessera Sanitaria

Questo tesserino plastificato contiene i nostri dati personali ed è abilitata come Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi poiché presenta all’interno un chip.

Tutti hanno avuto modo di usare questa tessera in occasione di prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Infatti ogni volta che facciamo una visita medica oppure ritiriamo un medicinale in farmacia al momento del pagamento consegniamo spasso la Tessera Sanitaria.

Inoltre il microchip contenuto all’interno della tessera immagazzina tutto ciò che riguarda la nostra sfera sanitaria e presenta anche una serie di informazioni per chi ha diritto all’assistenza sanitaria all’estero. Infatti è abilitata presso i sistemi pubblici di salute in tutta l’Unione Europea.

Chi non ha il codice fiscale può usare la Tessera Sanitaria?

Questo tesserino è utile come alternativa al vecchio codice fiscale, la famosa tesserina verde. Infatti in caso di autocertificazioni oppure richieste di agevolazioni pubbliche la Tessera Sanitaria è un valido documento per attestare il proprio codice fiscale.

Scopriamo le novità nel 2021

La Tessera Sanitaria da quest’anno può ritornare utile anche per le spese sostenute per i nostri amici a quattro zampe.

Infatti da gennaio possiamo rendicontare le spese veterinarie, per poi inserire le spese nel 2022 in dichiarazione dei redditi in modo da ottenere le detrazioni fiscali previste dalle normative di legge. Perciò da subito quando il nostro animale ha bisogno di cure dal veterinario non dobbiamo dimenticare di portare la Tessera Sanitaria.