Il mascara è un strumento beauty molto utilizzato. Rende le ciglia più lunghe e voluminose, regalando all’occhio profondità e facendo risaltare lo sguardo. Questo specifico prodotto oggi è spesso sostituito dal mascara semipermanente, tecnica beauty molto amata sia dalle giovanissime, che da alcuni ragazzi. Questa tecnica serve sicuramente per ottimizzare tempo la mattina, perché non bisogna applicare nessun tipo di mascara. Si avranno facilmente ciglia nere, curve e belle per circa 3 settimane. Questo vuol dire 3 settimane senza usare il prodotto tutte la mattine.

Ciglia lunghe e nerissime

Se però non ci si fida o magari il mascara si mette raramente, allora si può usare quello normale. Che però si secca. Ma quando il mascara è secco bisogna mettere il atto questo trucco. Precedentemente sulle pagine di ProiezionidiBorsa avevamo già spiegato un altro metodo da attuare quando il mascara è secco. Ma le possibilità sono infinite, quindi eccone un altro.

Quando il mascara è secco bisogna mettere in atto questo trucco

Purtroppo il mascara è normale che si secchi. Questo avviene magari perché non si chiude bene il tappo e quindi passerà dell’aria. La quale farà seccare il liquido. Prima di buttarlo via però proviamo a mettere in atto questo semplice trucchetto. Quello che occorre è una pentola e dell’acqua. Attenzione non bisogna mai versare dell’acqua all’interno del mascara perché la situazione potrebbe peggiorare.

Detto ciò bisogna prendere un pentolino con dell’acqua e metterlo sul fuoco. Una volta che l’acqua bolle spegnere il fuoco e attendere che l’acqua si freddi un pochino. Quindi inserire il tubetto di mascara chiuso perfettamente nel pentolino, non deve entrare dell’acqua, lasciare in ammollo per circa 2 minuti e dopo di ciò il liquido interno non dovrebbe più essere secco. Ed ecco allora un semplice trucchetto da usare se il mascara è secco.

