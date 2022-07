Mentre eravamo un giorno dal veterinario con i nostri cani, parlando anche di gatti, il dottore ci disse una cosa veramente simpatica. Quando i pazienti gli chiedevano quali fossero le grandi differenze tra cane e gatto, la risposta fu quantomeno insolita. “Le grandi differenze tra i due migliori amici dell’uomo sono gli atteggiamenti curiosi, maggiori nel gatto rispetto al cane”. In parte avevamo dato delle risposte ai nostri Lettori, andando ad analizzare alcune azioni davvero particolari tra i felini. Oggi ne vedremo una che capita soprattutto ai cuccioli e che quando avviene ci fa davvero tanto ridere.

Perché i gatti corrono dopo aver fatto i bisogni

L’atteggiamento che vedremo oggi e che riguarda molti dei nostri gatti è legato alla fuga improvvisa. Visto che ci siamo cerchiamo magari di risolvere la curiosità di qualche nostro Lettore. Appena adottato un micio, una delle cose che più ci fa ridere è quella di vederlo correre dopo aver fatto i suoi bisogni nella lettiera. Secondo gli esperti dietro questa azione, per noi curiosa, ci sarebbe invece un vero e proprio dispositivo naturale del gatto. Essendo e rimanendo comunque un predatore, il gatto, sempre allerta, non vuole distrarsi nemmeno quando deve concedersi i propri bisogni. La fuga, quindi sarebbe in linea con i tempi sempre ristretti che molti gatti si danno quando sono in attività.

Quando il gatto scatta e scappa all’improvviso potrebbe aver visto non 1 pericolo ma 2 cose assolutamente normali in ogni casa

Una cosa ancora più buffa potrebbe esserci capitata mentre eravamo in cucina il nostro gatto si è messo a scappare all’improvviso. Qualcuno potrebbe pensare che i gatti, un tempo accomunati agli spiriti demoniaci, possano vedere i fantasmi. Teorie decisamente strane, ma che trovano parecchi seguaci in tutti coloro che credono nelle presenze dell’al di là. La spiegazione tecnica e scientifica sarebbe invece riconducibile alle ombre che riuscirebbero a vedere i gatti maggiormente rispetto ai cani.

Il mistero

Se in quel momento stiamo armeggiando in cucina con una banana, un cetriolo o qualche mestolo di forma oblunga, ecco spiegato il mistero. Quando il gatto scatta e scappa all’improvviso in questo caso è perché avvertirebbe quel suo innato senso del pericolo, aggrappandosi proprio al fatto di scorgere le ombre e di darsi alla fuga in maniera preventiva.

