Sono davvero in crescita le famiglie italiane che adottano o acquistano sia il gatto che il cane. Soprattutto le coppie di giovani sposi, che con o senza figli, spesso si circondano dell’affetto di entrambe le specie. Addirittura, in molti casi sono presenti 4 o 5 esemplari di questi amici a quattro zampe, che, come ricorda la scienza, concorrono anche al nostro equilibrio e alla serenità. Mentre il Mondo del cane è abbastanza circoscritto, quello del gatto è sicuramente più variegato. Avevamo visto nei giorni scorsi alcune curiosità davvero strampalate che riguardano proprio i mici. In questo articolo odierno ci occuperemo invece di una paura che potrebbero avere i nostri gatti e che in un certo qual modo li accomunerebbe ai bambini più piccoli.

Quel movimento regolare che ci riesce tanto simpatico

Classica situazione del gatto di casa, che in queste ore di caldo afoso, se ne sta sdraiato in mezzo al corridoio. Cercando possibilmente la parte più fresca della casa, e il pavimento è sicuramente una di queste, osserva tutto e tutti con quella sua aria aristocratica. Con tanto di occhi chiusi e coda che si muove su e giù, indicando l’assoluta placidità del nostro amico. Un atteggiamento che dimostra come in quel momento, nonostante la presenza di qualche altro animale in casa, sia assolutamente tranquillo e sereno. Senza considerare che non mollando mai il suo istinto predatore, il gatto comunque è pronto a balzare in un attimo, evitando qualsiasi pericolo.

Quando il gatto muove la coda è felice ma potrebbe avere anche la stessa paura dei bambini

Secondo però un recente studio inglese, che ne riprende altri degli anni passati, i nostri gatti potrebbero avvertire le eventuali presenze ultraterrene. Terreno decisamente delicato e accidentato quello del mondo paranormale, che tutti conosciamo con il termine di “fantasmi”. Eppure, durante le tante ore che i nostri gatti passano a fissare il vuoto, potrebbero accorgersi di cose che noi umani nemmeno immaginiamo. Secondo alcuni studiosi, il nostro micio sarebbe ad esempio in grado di notare delle ombre che noi non vediamo. Così come accorgersi addirittura dello spostamento della polvere, o della presenza di minuscoli insetti per noi assolutamente invisibili.

E se ci stesse sfuggendo qualcosa?

Quando il gatto muove la coda ci indica la sua felicità, ma quando all’improvviso si alza e se ne va correndo, secondo le teorie di qualche studioso, il nostro micio potrebbe realmente accorgersi di qualcosa che ci sfugge. Prendiamo ovviamente queste notizie col beneficio d’inventario, trattandole come semplici curiosità.

