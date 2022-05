Quando il gatto miagola molto ed in continuazione queste potrebbero essere le ragioni da non sottovalutare

Non tutti sanno che a seconda della razza un gatto miagola più o meno spesso. Statisticamente, infatti, sono i felini provenienti dall’oriente, in particolar modo i siamesi, che emettono più rumori nel corso della loro vita. L’essere più o meno chiacchieroni di un micio è anche legato alla sua età anagrafica. Infatti i piccoli miagolano per comunicare alla mamma che hanno freddo, oppure fame o quando sono terrorizzati. Via via che crescono invece prendono piede diversi tipi di vocalizzazioni per comunicare fra simili, mentre i miagolii rimangono prerogativa del dialogo con gli esseri umani.

Quando notiamo che ci sono degli eccessi nell’emissione di suoni verbali del nostro micio rispetto al comportamento abituale, dobbiamo accertarci della sua buona salute.

Infatti quando il gatto miagola molto ed in continuazione potrebbe essere un segnale che qualcosa non va. A differenza di quanto si pensa, i gatti non sono animali che amano stare da soli. Quando la solitudine gli causa sofferenza spesso miagolano in maniera continuativa guardando e cercando il contatto con il proprio padrone. In questo caso con un po’ di tempo e di attenzione in più il problema si risolve velocemente.

Quando il lamento dei nostri amici a quattro zampe non è legato ad una situazione contingente può essere il segnale di alcune patologie, la cui scoperta precoce può fare la differenza nel successo della cura. Se ad esempio il miagolio appare lamentoso e si manifesta soprattutto durante le ore notturne o quando c’è poca luce, il problema può dipendere da una disfunzione cognitiva. In questo caso, dopo un consulto con il veterinario per la somministrazione di farmaci che alleviano i sintomi, è molto utile installare una luce notturna negli spazi frequentati dal micino. In questa maniera il senso di disorientamento dell’animale potrebbe scomparire totalmente. Una volta acquietato il gatto smetterà di miagolare.

Nei casi più gravi invece un gatto che miagola in continuazione può essere affetto da ipertiroidismo, ovvero una condizione in cui la tiroide del felino produce troppi ormoni. Il micio patisce sete e fame costante, nonostante ciò può accadere che diminuisca di peso. Spesso assume comportamenti aggressivi ed è irascibile. Quando quindi il miagolio pare legato a questi altri aspetti suggeriamo di approfondire il suo stato di salute con un esperto.

