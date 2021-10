Spesso pensiamo ai gatti come a semplici animali domestici. A zampettare sul divano e ad accoccolarsi sui davanzali, però, è un vero e proprio predatore. Un piccolo leone. Gli amanti dei gatti se ne ricordano, riscoprendosi prede, quando il loro micio attacca le loro caviglie in veri e propri agguati. Finché si tratta di un gioco, tutto normale. Ma se gli agguati sono continui, e le nostre gambe si riempiono di graffi e segni di denti, potremmo avere un problema. Ecco qualche consiglio per aiutare a risolverlo.

Perché il gatto ci attacca

Le cause che portano a un eccesso di agguati possono essere diverse. Il gatto è meno solitario di quanto si pensi: ha bisogno di interagire con noi, di giocare. Se gli neghiamo tempo e attenzioni, potrebbe stressarsi e diventare aggressivo. Inoltre, se è stato svezzato troppo presto, il suo strano comportamento potrebbe essere la conseguenza del poco tempo che ha passato con la mamma. È lei a insegnargli come comportarsi.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Quando il gatto di casa ci fa gli agguati sarebbe questa la soluzione per proteggere le nostre caviglie da graffi e morsi indesiderati

In entrambi i casi, sta a noi risolvere il problema. Anche se morsi e graffi ci fanno male, non ce la prendiamo con il nostro micio. Se gli urliamo contro, rischieremo soltanto di aumentare la tensione, senza insegnargli nulla. Invece, ritraiamo la parte del corpo che il micio ha scambiato per una preda. Facciamolo ogni volta e dovrebbe capire che mani e piedi sono off-limits. Ma non basta. Per cambiare davvero le cose, dobbiamo giocare con lui nel modo giusto.

Come giocare con il micio di casa

Giocare con lui nel modo giusto: quando il gatto di casa ci fa gli agguati sarebbe questa la soluzione per proteggere le nostre caviglie da graffi e morsi indesiderati. I gatti che stanno in casa hanno bisogno di continui stimoli per non annoiarsi. Sono predatori, e il loro istinto va rispettato. Per giocare al meglio con il nostro micio, dobbiamo mimare situazioni per lui naturali. Dotiamoci di giocattoli adatti e trasformiamoli in prede. Facciamoli strisciare a terra, nascondiamoli dietro un mobile o sotto una coperta. Per il gatto sarà come cacciare un piccolo animale. Si divertirà moltissimo e lo stress potrebbe finalmente svanire.

L’importanza dell’educazione

Nel caso di un gatto svezzato troppo presto, il gioco sarà ancora più importante. Oltre a occuparci del suo divertimento, infatti, gli insegneremo ciò che la sua mamma non ha potuto insegnargli.

Tuttavia, se il gatto continua a essere aggressivo, il problema potrebbe essere la sua eccessiva territorialità. In questo caso dobbiamo porre particolare attenzione a come lo educhiamo. Evitiamo che si impadronisca della nostra casa, considerandola di sua proprietà, e favoriamo una sana socializzazione tra lui e il resto della famiglia. Ne abbiamo parlato in modo più approfondito in un precedente articolo.

Se il problema persiste, si consiglia di rivolgersi a un veterinario.