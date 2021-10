Siamo ormai in pieno autunno, le temperature stanno calando e non mancano giornate di vento e pioggia. Le vie aeree sono spesso quelle più sensibili a condizioni di tempo avverse e cerchiamo di proteggerci come possiamo. Si tirano fuori foulard, sciarpe, teniamo in tasca o in borsa qualche caramella. In particolare la gola può presentare dei fastidi, dei pizzicori e non manca la sensazione di secchezza. La natura ci viene incontro con le piante officinali. Tra le tante c’è l‘erisimo, appartenente alla famiglia delle Brassicaceae, noto come “l’erba dei cantanti”, dal suo nome di origine greca. Si usa sia fresca che essiccata. Ha moltissime proprietà legate alle vie respiratorie: è antisettica, antinfiammatoria, può lenire dolori ed essere utile in caso di raucedine e afonia.

Quando il freddo ci fa ammalare impariamo a curare il fastidioso mal di gola con rimedi naturali per avere una voce da cantante

Le sue proprietà sono note fin dall’antichità e divenne famosa nel Rinascimento per la diffusione tra i cantanti lirici. C’è un episodio recente riguardante il tenore Tito Schipa. Nel 1951 si narra che stesse per annullare un’esibizione a causa dell’afonia, ma bevendo un infuso di erisimo poté tornare a cantare. Quest’erba officinale, quindi, è consigliata soprattutto a chi usa molto la voce, come cantanti, oratori, docenti. Il metodo tradizionale di assunzione è attraverso un infuso. Versare un cucchiaio di erisimo essiccato in una tazza d’acqua bollente. Coprire e filtrare dopo una decina di minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Qualcosa di buono e salutare per la voce è anche la bevanda a base di erisimo e zenzero

Ingredienti:

1 litro di acqua;

scorza di un limone biologico;

una mela;

20 g di zenzero fresco;

due cucchiai di miele;

un cucchiaio di fiori di erisimo (freschi o secchi);

due cucchiai di semi di erisimo.

In una pentola versare l’acqua e aggiungere la scorza del limone, la mela non sbucciata a fette, lo zenzero pelato a pezzetti. Fare bollire per 10 minuti. Spegnere e togliere dal fornello. Fare intiepidire e aggiungere i fiori e i semi dell’erisimo insieme al miele. Lasciare in infusione. Filtrata, la bevanda può essere assunta sia fredda che calda per un risultato davvero benefico.

Questa bevanda racchiude in sé, infatti, ingredienti noti per la loro azione antisettica e antinfiammatoria, come miele, zenzero e limone. Quando il freddo ci fa ammalare impariamo a curare il fastidioso mal di gola con rimedi naturali per avere una voce da cantante. Si ricorda che come tutte le erbe officinali l’erisimo potrebbe recare fastidi a soggetti sensibili e allergici. Consultarsi col proprio medico.