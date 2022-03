Gli animali domestici non sono semplici compagnie, ma veri e propri componenti della famiglia. In particolare, cani e gatti che, con la loro presenza costante e le loro attenzioni, diventano parte attiva della nostra vita. Inevitabile che venga a crearsi tra noi e loro un legame indistruttibile fatto di affetto reciproco.

Vivere con loro è un’esperienza unica in grado di donarci buonumore e riempirci le giornate. Vi è però un rovescio della medaglia, un rapporto così saldo e stretto ci porta anche tanta apprensione. Nel momento in cui la loro salute dovesse essere in pericolo potrebbe prenderci il panico. Per avere un minimo di lucidità sul da farsi, sarà bene dunque essere informati. In particolare, è bene sapere come agire quando il cane e il gatto mangiano qualcosa di nocivo, una situazione che può presentarsi purtroppo frequentemente.

Ingerimenti pericolosi

Tanti sono i problemi di salute dei nostri amici con i quali potremmo trovarci alle prese. Spesso potremmo accorgercene dai sintomi. È il caso di diarrea con muco e sangue, ma anche di vomito e inappetenza.

Spesso a provocare disturbi potrebbe essere il consumo di qualcosa che risulta velenoso per i nostri amici. Sono tanti, infatti, gli elementi tossici da cui dovrebbero stare alla larga, da alcune piante ai prodotti che usiamo quotidianamente. Tra questi rientrano i detergenti e i solventi. Il solo contatto potrebbe provocare loro problemi, ma i pericoli maggiori derivano dal loro ingerimento. In determinati casi sbagliare ad agire potrebbe essere letale.

Quando il cane e il gatto mangiano qualcosa di velenoso viene spontaneo compiere questi gesti, ma attenzione perché potrebbero compromettere la situazione

I solventi potrebbero provocare diarrea, vomito, salivazione, problemi neurologici, cardiaci ed epatici. Mentre i detergenti come detersivi, bagnoschiuma e altro, data la grande quantità di schiuma, potrebbero causare soffocamento. In determinati casi potrebbe venire spontaneo cercare di indurre il vomito ai nostri amici per liberarli dalla sostanza. Questo però potrebbe peggiorare le cose.

Il vomito, infatti, in ambedue i casi, data la schiuma densa, potrebbe soffocarli. Allo stesso tempo potrebbe portare a inalare le sostanze e provocare loro una polmonite chimica.

Per questo il documento sulle intossicazioni animali del Ministero della Salute sconsiglia fortemente tale pratica. Raccomanda, inoltre, di non dare loro neanche acqua, perché andrebbe ad aumentare la schiuma. Ugualmente dannosi latte, olio e altri grassi. Infatti, andrebbero ad aumentare l’assorbimento delle sostanze dannose, che sono liposolubili, con la conseguenza di innalzare la probabilità di rischio di intossicazione.

In determinati casi dovremo chiamare tempestivamente un veterinario, sarà lui a intervenire in modo opportuno e come richiesto. Meglio non improvvisare perché più che aiutare i nostri cari amici potremmo danneggiarli.

