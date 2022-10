Quando il camino sarebbe pericoloso tra precauzioni e rischi gravi per la salute

Facendo scorta di legna da ardere, per il prossimo inverno molte famiglie italiane avranno la possibilità di riscaldarsi senza consumare il gas e nemmeno l’elettricità. Ovverosia senza che sia necessario azionare il condizionatore a pompa di calore. Oppure la caldaia a gas per generare tepore attraverso l’uso dei termosifoni.

Pur tuttavia, quando il camino è aperto, con il fuoco non bisogna mai scherzare in tutti i sensi. E questo perché pure l’uso del camino presenta dei potenziali rischi da evitare, spesso anche con azioni preventive. A partire dal controllo della canna fumaria prima di iniziare ad accendere con continuità il camino con l’arrivo dei primi freddi.

Quando il camino sarebbe pericoloso e quali sono tutti gli errori da evitare

Inoltre, respirare i fumi generati dal camino non è chiaramente mai salutare. Cosa che si verifica nella prima fase, ovverosia quella dell’accensione, quando è sempre consigliabile aprire per qualche minuto la prima finestra della casa più vicina. Dopodiché, appena ci sarà un buon tiraggio, la finestra si potrà chiudere.

Ma detto questo, quando il camino sarebbe pericoloso? Al riguardo c’è da dire che, per il camino aperto, il nemico numero uno sarebbe rappresentato dal monossido di carbonio. In merito a ciò i rischi si eviterebbero controllando che nel camino la legna bruci sempre al suo interno. E che, di conseguenza, i fumi prodotti si dirigano sempre verso l’alto, e quindi con l’espulsione attraverso la canna fumaria.

Perché non si deve mai andare a dormire lasciandolo ancora acceso

Quindi, per non correre rischi anche gravi per la salute, la combustione nel camino aperto deve essere sempre perfetta dal fronte della generazione dei fumi. Altrimenti, se il locale non è ben areato, c’è il rischio del monossido di carbonio che può essere anche estremamente pericoloso.

Anche per questo non si dovrebbe mai andare a dormire lasciando il camino con la legna che ancora deve ardere del tutto. Rischi che invece non ci sarebbero per i camini chiusi, ovverosia per quelli che, con il portello, sono a tenuta stagna.

L’esposizione al monossido di carbonio è molto pericolosa in quanto potrebbe essere anche causa prima di perdita di coscienza, e poi di morte. Proprio le persone addormentate rischierebbero di più in caso di inalazione di monossido di carbonio, e lo stesso dicasi pure per le persone in stato di ubriachezza. Mentre le persone sveglie che inalano monossido di carbonio manifesterebbero in genere vertigini, mal di testa e stato confusionale.

