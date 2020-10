Col team di Redazione capiremo quando il bollo auto va in prescrizione e non si deve più pagare la cartella dell’Agenzia delle Entrate. Abbiamo già risposto ai Lettori che chiedevano “Dopo quanto tempo vanno in prescrizione le tasse comunali?”. Ciò non significa che la Redazione approvi che alcuni contribuenti si mettano nelle condizioni di evitare il pagamento delle imposte. Se questo malcostume si diffondesse saremmo alla stazione terminale del vivere in una società di mutuo aiuto. Esistono tuttavia circostanze particolari che riducono alcuni cittadini nell’impossibilità di provvedere al pagamento delle tasse per cui vediamo cosa accade in tali casi.

Ricordiamo che paga la tassa automobilistica il proprietario di auto, di ciclomotori, di motorini e veicoli di vario genere. Con cadenza annuale, il pagamento del bollo grava sul bilancio familiare di milioni di italiani. Ciò perché nella maggior parte dei casi gli spostamenti da un luogo all’altro avviene tramite auto di proprietà. A ciò si aggiunga il trasposto su gomma di tutti gli autoveicoli, autocarri, automezzi, autosnodati ecc. Dal 1° gennaio 2020 anche chi prende a noleggio un veicolo a lungo termine deve pagare la tassa automobilistica. In particolare, non può esimersi dal versamento dell’imposta se la stessa scade proprio nel periodo in l’automobilista sta utilizzando il veicolo a noleggio.

Quando il bollo auto va in prescrizione e non si deve più pagare la cartella dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso in cui l’automobilista non paghi il bollo auto l’Agenzia delle Entrate mette in moto la procedura per recuperare il pagamento. Quando il Fisco rileva l’omissione del versamento dapprima invia un invito bonario con cui avverte l’automobilista del pagamento da effettuare. Il proprietario del veicolo deve pagare l’imposta entro 30 giorni e se non effettua il pagamento riceve una cartella da pagare entro 60 giorni. Se l’automobilista lascia trascorrere questo termine senza onorare l’imposta si espone al rischio di procedure esecutive e al fermo amministrativo sull’auto.

Il bollo auto cade in prescrizione quando trascorrono 3 anni dalla scadenza del versamento che l’automobilista non ha effettuato. Poniamo il caso che avreste dovuto pagare il bollo entro settembre 2020 ma non avete provveduto a farlo. Il calcolo dei 3 anni necessari all’estinzione del debito parte dal 1° gennaio dell’anno successivo e si conclude al 31 dicembre 2023. Ne consegue che se l’Agenzia delle Entrate emette la cartella di pagamento oltre il 31 dicembre 2023 scatta la prescrizione della tassa.