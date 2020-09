Quando il bicarbonato di sodio non funziona per pulire la casa. Sai quando utilizzare il bicarbonato di sodio per pulire la casa è inutile? A volte, infatti, è usato a sproposito. Oppure gli si attribuiscono proprietà che chimicamente non possiede. Probabilmente, avrai provato almeno una volta a pulire il tuo forno utilizzando bicarbonato di sodio ed aceto insieme. O a sturare gli scarichi con questa soluzione. Quello è uno degli errori più comuni. Infatti, bicarbonato ed aceto insieme non hanno alcun effetto. E in verità, essendo solo debolmente basico, neanche da solo è utile a pulire gli scarichi efficacemente. Tuttavia, esistono tante altre situazioni in cui usarlo per pulire la casa è inutile. In quest’articolo, vi spiegheremo quali in modo facilmente comprensibile.

Il bicarbonato di sodio non igienizza i panni del bucato o nella lavatrice. Ti consigliamo, piuttosto, di utilizzare il percarbonato di sodio, di cui abbiamo scritto in un precedente articolo. E inoltre non sgrassa, differentemente a quanto si tende a credere, dal momento in cui la sua alcalinità è piuttosto bassa. Oltretutto, non è neanche utile ad eliminare il calcare e per farlo sarebbe invece preferibile utilizzare l’acido citrico.

Quest’ultimo è preferibile al bicarbonato di sodio anche come ammorbidente. Infatti, il bicarbonato non contiene sostanze che riducono le cariche elettrostatiche tra le fibre né è un acido, anzi, è, come già accennato, una base debole. Quindi, non ha le proprietà attribuibili ai prodotti utilizzati come ammorbidenti.

Certamente il bicarbonato è un buon alleato delle casalinghe ed ha molte funzioni utili, ma non è una sorta di rimedio miracoloso per pulire la casa e non può, pertanto, essere utilizzato per ogni singola evenienza. Talvolta, utilizzare un prodotto specifico o acido citrico e percarbonato, può risultare di gran lunga preferibile.