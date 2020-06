Quando i piselli possono guarire la sciatica, incredibile, ma vero.

Nella nostra lunga vita di sportivi mai avremmo pensato di vedere un rimedio contro la sciatica come questo. Quando i piselli possono guarire la sciatica, incredibile, ma vero, eppure ha funzionato. Tutto è nato da una contrattura sportiva, quando ci hanno proposto il classico impacco di ghiaccio. E, fin lì tutto bene. Ma, quando oltre al ghiaccio, ci hanno dato un impacco di piselli surgelati per proseguire la cura al dolore, non ci credevamo. Della serie, la vecchia tradizione popolare colpisce ancora! Abbiamo continuato l’impacco dei piselli surgelati avvolti in uno strofinaccio per alcune ore, fino all’assorbimento del dolore!

Che fastidio la sciatalgia

Di sciatalgia, secondo le statistiche, soffre un abitante della terra su due e i metodi per guarirla sono veramente tanti, tra cui:

La chiropratica

Gli sbalzi caldo-freddo, come facevano i romani antichi con calidarium e frigidarium

Stretching e yoga

I massaggi

L’agopuntura

Oli e pomate naturali

Quando la natura ci viene incontro

La natura fornisce un esempio come quando i piselli possono guarire la sciatica, incredibile, ma vero. Per gli sportivi, abituati a elasticizzare con l’esercizio una delle zone più infiammabili, ci sono alcuni prodotti naturali in grado di aiutarci.

L’artiglio del diavolo

La lavanda

L’arnica

La corteccia di salice bianco

La camomilla romana

La liquirizia

Alcune in versione pomate e oli essenziali, altre come tisane e infusi, queste erbe straordinarie sono in grado di contrastare il dolore della sciatalgia!

Esercizio e poca seduta

La sciatica purtroppo si nutre delle nostre abitudini lavorative. Infatti, più ore passiamo davanti al computer, seduti, e maggiore sarà il fastidio. Ecco quindi il consiglio di svolgere degli esercizi mirati a risolvere il problema ed elasticizzare la zona colpita. Stretching e yoga saranno molto benefici in questo senso, anche per pochi minuti, ma più volte al giorno e ne trarremo immediato giovamento!