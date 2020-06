Quando i nostri figli hanno paura, cosa vuol dire? E cosa temono? Non ci sono solo gli incubi a preoccupare i nostri figli, soprattutto quando sono piccoli, ma anche le paure quotidiane. Quando i nostri figli hanno paura, cosa vuol dire? E cosa temono? Un interessante studio pubblicato qualche settimana fa, approfittando dei timori della pandemia, ha svelato le paure dei nostri figli, suddividendole per età. Un risultato molto utile, tra conferme e sorprese, per capire ancora meglio il mondo di Peter Pan.

I più piccoli, dai 2 ai 4 anni

Cosa temono i nostri bambini più piccoli? La parte più complicata di questo studio ha comunque rivelato quando i nostri figli hanno paura. Cosa vuol dire? E cosa temono?

– Il buio per primo

– Gli armadi da cui si aspettano sorprese negative

– I temporali

– Le ombre

Il dato più curioso e, per certi versi inatteso, è l’armadio. I bimbi piccoli temono che si aprano le porte dell’armadio ed esca qualche mostro o qualcuno che possa far loro del male. Una dritta utile su come intervenire e rassicurarli in materia, venendo a conoscenza di un timore inatteso dei nostri figli.

La fascia 5-7 anni

La fascia della scuola primaria conferma le paure classiche e mai sopite dei bambini: i dottori e le punture, il buio e i suoi rumori. E, ancora: l’isolamento da amici e compagni e, attenzione, la paura degli insetti. Soprattutto da parte delle bimbe!

Le paure degli 8-11 anni

Quando i nostri figli hanno paura, cosa vuol dire? E cosa temono nella fascia di età che porta all’adolescenza?

– I fantasmi sono ancora presenti

– La perdita di mamma e papà

– Il rapimento da parte dei cattivi

E, attenzione ai primi sensi di responsabilità, perché i ragazzini di questa fascia temono di deludere i genitori a scuola e di fallire a scuola!

Le paure dei più grandi

Le preoccupazioni dei ragazzi più grandi sono quelle che riservano meno sorprese: dalla morte alle interrogazioni scolastiche. Dal futuro alle sorti del mondo, dalle violenze e gli abusi fino a perdere di vista la propria immagine, a danno di qualche amico che può superarci in qualsiasi virtù!