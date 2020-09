Quando hai troppe rate da pagare cosa puoi fare? La risposta più ovvia che viene da dare è di pagarle. Ovviamente volevamo essere ironici per sdrammatizzare. Perdonateci. Perché quando ci si trova nella sgradevole situazione di avere troppe rate da pagare, è evidente che si siano fatti degli errori. Errori che vanno sotto il nome di debiti. E che possono rendere la vita molto più pesante da vivere.

Se vivete questa condizione, sappiate che non siete i soli. Mal comune mezzo gaudio non deve essere una consolazione, ci mancherebbe. Ma solo far capire che, purtroppo, avere troppe rate da pagare è una soluzione più comune di quanto si pensi. In ogni caso, bisogna dire basta. E un “basta” bello grosso. Quindi, come fare a togliersi da questa incresciosa situazione di avere troppe rate da pagare? Quando hai troppe rate da pagare, cosa puoi fare? Vediamo di capirlo in pochi minuti.

Ci sono fondamentalmente tre opzioni che possono essere tenute in considerazione per ridurre questa cattiva dipendenza dalla rate. Ma partono tutte da un concetto. Smettere di indebitarsi. Lo abbiamo già detto. Il debito è un circolo vizioso che va interrotto in ogni modo. E farlo è possibile solo smettendo di indebitarsi. E pagando la quota capitale dei debiti che si hanno. Non gli interessi Sennò non finirete mai.

Le tre opzioni

Consolidamento Debiti. Dovete per forza riunire tutti i vostri prestiti in uno. Questa soluzione consente di avere tutto sott’occhio in un colpo solo. E tutte le rate in un unica soluzione. I vantaggi sono notevoli. In primo luogo la riduzione sensibile dell’esposizione mensile delle vostre rate. Perché è facile capire che avere 500 euro al mese con 7 diverse rate e 7 diverse scadenze temporali è diverso da averne 200 con una sola rata. Ed un’unica scadenza temporale. Ovviamente allungata

Chiedete ai vostri creditori, che siano Banche o Finanziarie, di rivalutare i vostri impegni. Motivando la richiesta dovuta alla vostra situazione di temporaneo disagio. Per esempio, rinegoziate la durata. Ovviamente allungandola, così da ridurre l’importo mensile della rata. Le possibilità che questo venga fatto non sono elevatissime. Ma se trovate un direttore smart può accadere. Meglio che il debito venga spalmato nel tempo che voi non lo onoriate. Se lo capiscono, non ci sono problemi.

Valutate se sospendere le rate di qualche finanziamento. Ovviamente potete farlo solo se questa soluzione è prevista dal vostro contratto. E dopo accettazione da parte dell’istituto che vi ha fornito i soldi. La sospensione deve essere sempre autorizzata. C’è un lato negativo, va detto. La quasi automatica segnalazione al CRIF. E ad altre banche dati similari, come cattivo pagatore. La conseguenza sarà una maggior difficoltà di accesso al credito.