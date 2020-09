Quando finirà il Covid-19 in Italia e nel mondo? Al momento sulla fine della pandemia nessuno può dare una risposta certa. Ma solo fornire delle stime che peraltro rischiano di essere sistematicamente disattese. Su quando finirà il Covid-19 c’è infatti da dire che le speranze sono riposte nel vaccino. Efficace, privo di effetti collaterali e distribuito su vasta scala.

Quando finirà il Covid-19? Si punta sull’immunità di gregge con il vaccino

Su quando finirà il Covid-19 in Italia e nel mondo c’è inoltre da ricordare il lockdown. E come questo sia stato un flop. Considerando che non spezzato la catena del contagio. Dopo l’allentamento delle misure restrittive l’infezione da coronavirus è risalita.

Il che significa che il Covid-19 potrebbe non finire presto. Perché solo dopo la vaccinazione di una grossa fetta della popolazione mondiale si potrà raggiungere il risultato sperato. Ovverosia quello della cosiddetta immunità di gregge. Ed al riguardo serve ancora molto tempo.

Quando finirà il Covid-19? Si tratta non a caso di una domanda alla quale per il momento nemmeno l’Organizzazione mondiale della sanità sa rispondere. Ovverosia dare una risposta certa in quanto le variabili in gioco sono tante.

La prevenzione resta per ora l’arma più efficace contro il coronavirus

Una di queste riguarda i fattori stagionali. L’impressione è che, contrariamente alle attese, il coronavirus sia altamente contagioso. E questo anche se fa troppo caldo o fa troppo freddo. Il che significa che prima che il vaccino arrivi su larga scala l’unica arma è rappresentata dalla prevenzione.

Ovverosia il distanziamento sociale e l’uso della mascherina. Ma anche lavarsi spesso le mani ed evitare i luoghi affollati. Con l’arrivo dell’autunno, inoltre, pure la vaccinazione antinfluenzale è fondamentale. Specie per le persone più fragili. Sebbene alcuni esperti abbiano affermato come il Covid-19 abbia perso carica virale, c’è infatti ancora poco da scherzare. Visto che il coronavirus continua ad uccidere.