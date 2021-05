Continua la serie dedicata alla sicurezza in viaggio. Dopo due articoli dedicati agli oggetti che non devono mai mancare in ogni camper per evitare bruttissime sorprese, oggi andremo alla scoperta di un’informazione che ogni viaggiatore deve conoscere. Qualsiasi viaggiatore in Europa, infatti, deve partire avendo imparato a memoria un numero di fondamentale importanza. Ecco di cosa si tratta.

Un numero unico

Quando finalmente potremo viaggiare in Europa dovremo imparare a memoria questo numero importantissimo che ci servirà in caso di emergenza, ma niente paura. Quasi tutti di noi in realtà lo conoscono già. Un tempo, infatti, imparavamo semplicemente i numeri di emergenza italiani. Tra 113, 118 e 115 a volte finivamo però per confonderci.

Solo nell’ultimo periodo, però, l’Italia ha semplificato le cose, creando un numero di emergenza unico, il 112. Chiamando questo numero potremo spiegare qual è la nostra emergenza e verranno avvertite le autorità competenti. Sono pochissimi però gli italiani che sanno che questo non è un numero solo italiano.

Emergenze in Europa

Nell’ormai lontano 1991 l’Unione Europea decise che il 112 sarebbe stato il numero di emergenza unico per tutta l’Unione. Non tutti gli Stati, però, Italia inclusa, aderirono subito. Ad oggi, però, il 122, detto anche NUE, è attivo in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Non solo, anche altri Paesi europei non membri dell’Unione, come Svizzera, Russia e Norvegia, hanno aderito a questa proposta. Quando finalmente potremo viaggiare in Europa dovremo imparare a memoria questo numero importantissimo che ci servirà in caso di emergenza, senza però preoccuparci ulteriormente.

Non dovremo quindi più chiederci quali sono i diversi numeri dei vari Paesi. Un solo numero potrà aiutarci per tutti il tempo che passeremo fuori dall’Italia. In alcuni di questi Paesi, inoltre, gli operatori potranno sostenerci in diverse lingue, anche se il consiglio è quello di imparare alcune frasi base in inglese. In questo modo sapremo di poter ricevere l’aiuto che ci serve ovunque saremo senza problemi di lingua.