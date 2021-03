Tra le tante cure estetiche che riserviamo al nostro corpo questa è sicuramente una delle più diffuse. Grazie a questo trattamento cerchiamo di ringiovanire la nostra cute. Possiamo farlo su zone specifiche come il viso o su tutto il corpo.

Solitamente lo conosciamo solo come una pratica che dà beneficio alla nostra pelle. Ma come vedremo in questo articolo anche questo semplice trattamento può nascondere delle insidie. Scopriremo infatti quando fare lo scrub diventa un pericolo per la nostra pelle. Che per farlo utilizziamo prodotti commerciali o fai da te il rischio non cambia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Cosa si ottiene

Quando andiamo a farci uno scrub andiamo ad esfoliare la pelle. In questo modo eliminiamo la pelle morta e i peli incarniti. Ciò rende la nostra pelle più morbida, liscia e luminosa. Ricordiamo però che ha un ulteriore effetto sui peli. Ovvero li rende più morbidi.

Siamo soliti effettuare lo scrub del corpo in concomitanza con la ceretta. Questo per appunto trattare i peli in modo che si ottenga un risultato migliore. Anche dal punto di vista dei peli incarniti che ricresceranno più difficilmente. Ma in particolare è in questo accostamento che troviamo un problema. Proprio in relazione a questo ora vedremo quando fare lo scrub diventa un pericolo per la nostra pelle.

Le tempistiche sono fondamentali per la pelle

Dobbiamo porre attenzione alle tempistiche relative allo scrub in concomitanza alla ceretta. Se infatti facciamo questo trattamento troppo vicino al momento della depilazione diventa controproducente. La pelle dopo lo scrub risulta molto sensibile. Quindi se lo facciamo a qualche ora di distanza dalla ceretta otterremo 3 risultati. Sentiremo sicuramente più dolore ad ogni strappo. La depilazione sarà meno efficace perché i peli sono ancora troppo morbidi e non si strappano correttamente. E la cosa più importante e pericolosa è che possiamo provocare delle irritazioni proprio della nostra pelle.

Quindi è fortemente consigliato effettuare lo scrub circa 2 giorni prima di fare la ceretta. Così da ottenere un risultato migliore, soffrire di meno, e non mettere in pericolo la nostra pelle. Ricordiamo anche di idratare sempre la cute dopo aver fatto questo tipo di trattamento.