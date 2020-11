Il consumo di frutta giornalmente è consigliato sempre quando si segue una dieta sana ed equilibrata. Al riguardo le pere non fanno eccezione visto che sono una ricca fonte di antiossidanti, così come sono in grado di migliorare naturalmente la digestione e di combattere la costipazione. Ma quando e quante pere mangiare al giorno per il massimo del benessere?

Al riguardo, prima di tutto, c’è da dire la pera ha circa 60 calorie ogni 100 grammi, e che in genere il consumo di frutta come le pere è ideale lontano dai pasti principali. E quindi per esempio a merenda o quando si vuole fare uno spuntino salutare.

Quando e quante pere mangiare al giorno per il massimo del benessere?

In questo caso mangiare a merenda due pere è la scelta ottimale. Mentre sul numero di pere massimo da mangiare in una giornata c’è da tenere conto dell’apporto calorico complessivo e della necessità di variare gli alimenti. In altre parole, se per esempio nell’arco di una giornata si mangiano 6 frutti, allora scegliere 6 pere non rappresenta una scelta del tutto sbagliata. Ma sarebbe comunque meglio variare e spezzare. Per esempio, optando per 2 mele, 2 pere e 2 kiwi.

Consumo di pere senza esagerare per chi già soffre di disturbi intestinali

In particolare, le controindicazioni legate al consumo eccessivo di pere sono poche. E sono generalmente correlate a mangiare troppa frutta rispetto al fabbisogno giornaliero necessario. Mangiare troppe pere, infatti, può generare effetti lassativi e può causare disturbi specie nei soggetti che già soffrono di problemi intestinali.

Dalla colite alla sindrome del colon irritabile, e fino ad arrivare al diabete. E questo perché la pera è un frutto spiccatamente zuccherino, e quindi in caso di problemi con i livelli di glicemia è sempre consigliabile consultare il medico di base. E nel caso pure il nutrizionista per la prescrizione di una dieta che permetta di mangiare le pere ed altri frutti nelle quantità adeguate.