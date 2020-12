Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il metabolismo lento è uno dei problemi da affrontare quando non si riesce a perdere peso pur mangiando poco. Allora, per chi si chiede quando e perché per fare la dieta bisogna risvegliare il metabolismo, c’è da dire che la perdita di peso, assumendo giornalmente un numero di calorie leggermente inferiore al fabbisogno, deve essere opportunamente stimolata non solo con un’alimentazione ad hoc. Ma pure seguendo uno stile di vita corretto e, quindi, non sregolato.

Ecco quando e perché per fare la dieta bisogna risvegliare il metabolismo

Questo significa, per esempio, che il metabolismo può essere risvegliato tornando a dormire 7-8 ore al giorno. Ed anche facendo esercizio fisico ogni giorno, preferibilmente e possibilmente di primo mattino. Benefici per l’attività metabolica, inoltre, si possono ottenere pure bevendo acqua tutto il giorno, e mangiando poco e spesso senza mai saltare i pasti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Questo significa, per esempio, evitare a colazione di prendere solo un caffè, ma di mangiare cibi sani come quelli indicati in questo articolo. Oltre alla colazione, gli altri quattro pasti giornalieri di base sono rappresentati, in ordine temporale, dallo spuntino, dal pranzo e poi dalla merenda e dalla cena. Pure mangiare lentamente aiuta, e quindi per risvegliare il metabolismo è necessario evitare di nutrirsi in maniera frettolosa divorando i cibi anziché masticarli lentamente.

Il metabolismo tende in genere a diventare lento con il passare degli anni. Ed è anche legato, oltre al regime alimentare, pure ad altri fattori importanti. Dal peso all’altezza, e passando per i disordini ormonali e per gli stress emotivi. Anche per questo, da soggetto a soggetto, la migliore soluzione per una dieta efficace per perdere peso, e per accelerare il metabolismo, è quella di rivolgersi ad un nutrizionista. Il dietologo sarà infatti in grado di prescrivere un regime alimentare appropriato. E soprattutto un piano alimentare personalizzato per perdere peso senza correre rischi per la salute.