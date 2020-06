Quando e perché è nata la domenica? Non è sempre stato il giorno del riposo. Amata domenica. Giorno in cui tutti si riposano e dedicano del tempo a loro stessi. Quando e perché è nata la domenica? Non è sempre stato il giorno del riposo. La domenica è il giorno della settimana civile tra il sabato e il lunedì, considerato il settimo da alcuni ed il primo da altri. Nella maggioranza dei paesi europei e in America latina è considerato l’ultimo giorno della settimana.

In Argentina, Grecia, Giappone, Portogallo, Brasile, Stati Uniti, Gran Bretagna nella liturgia cattolica ed in genere nei paesi anglosassoni invece è considerato il primo.

La domenica, intesa come giorno di riposo, nacque, esattamente, il 7 marzo 321, con un decreto emesso dall’Imperatore e Pontefice Massimo Costantino il Grande. Al tempo, quello era il dies Solis – giorno del Sole – nome che si è conservato nell’inglese Sunday e nel tedesco Sonntag, connesso al culto del Sol Invictus, di cui Costantino era seguace. Fino ad allora il giorno di riposo dei cristiani era il sabato, sulla scia dello shabbat ebraico. Dopodiché́, nel 383, l’imperatore Teodosio I, che aveva già̀ dichiarato il cristianesimo religione ufficiale dell’Impero con l’editto di Tessalonica, proibì̀ tutti i culti pagani e il giorno del Sole assunse il definitivo nome di giorno del Signore, dies dominica o, appunto, domenica, divenendo il giorno di festa per eccellenza.

Nel cristianesimo la domenica ricorda la risurrezione di Gesù, quindi questo è il giorno da santificare dedicandolo al culto, attraverso la partecipazione all’Eucaristia, con il riposo dal lavoro cioè il riposo sabbatico anticamente previsto dalla legge di Mosè con rituali diversi. I primi cristiani sin dalle origini hanno celebrato il riposo di domenica abbandonando il vecchio uso ebraico del sabato. Gesù fa capire che il sabato, per i cristiani, deve essere considerato solo un cerimoniale della legge mosaica. Il giorno di riposo giudaico, il sabato, è stato fatto per dedicarsi a Dio e agli altri.