Per risparmiare denaro, quando e perché bisogna mettere i soldi da parte a breve e lungo termine? E questo perché quando le entrate mensili sono limitate risparmiare soldi non è semplice. In molti casi invece, può essere addirittura frustrante in quanto non si riesce a far quadrare i conti.

Ecco quando e perché bisogna mettere i soldi da parte a breve e lungo termine

Pur tuttavia, la capacità di risparmio è spesso strettamente collegata alla presenza o meno di motivazioni al fine di mettere i soldi da parte. Al riguardo c’è da dire che, specie per chi ha una famiglia da mantenere, c’è sempre un obiettivo primario di breve termine per mettere del denaro da parte. Ed è quello legato alla creazione del cosiddetto fondo per le emergenze. Più questo fondo cresce e viene alimentato, infatti, maggiore sarà la capacità di andare a sostenere dei costi e delle spese impreviste.

Per esempio, se la macchina si guasta ed i costi di riparazione sono così alti per cui è meglio acquistare una vettura nuova o usata, allora il fondo di emergenza potrà essere utile e determinante per coprire l’acconto per un’automobile nuova.

Il fondo di emergenza non è chiaramente l’unico motivo per mettere i soldi da parte. In quanto si può e si deve risparmiare a breve termine, per esempio, per programmare una vacanza. Oppure per comprare un mobile che da tempo serve in casa.

Mentre nel lungo termine i soldi messi da parte, anche se a poco a poco, possono essere determinanti. Per esempio, al fine di saldare un vecchio debito o per acquistare un box auto con un finanziamento. E lo stesso dicasi per le spese iniziali da sostenere al fine di avviare una nuova attività imprenditoriale. In altre parole, nel riuscire a mettere il denaro da parte è fondamentale non il risparmio di soldi fine a sé stesso ma il motivo e la ragione per iniziare a farlo in modo realistico.