Cercare la linea perfetta non deve essere un’ossessione. Non facciamoci influenzare dai social che ci tempestano di uomini e donne, ragazzi e ragazze dai fisici statuari. Sicuramente essere in peso forma perfetto, o per lo meno avvicinarsi, fa bene alla salute. Un eccesso di sovrappeso crea difficoltà al sistema cardiocircolatorio, alla colonna vertebrale e a tutto l’ organismo in generale. Ci sono ovviamente molti modi per dimagrire, bisogna fare attività fisica, ma ci sono anche degli espedienti naturali che fanno al caso nostro. Ecco quando è facile perdere peso con la tisana della notte, assumendola prima di dormire.

Non credere ai miracoli istantanei

Quando ci approcciamo a una dieta, evitiamo di fare l’errore di pensare di dimagrire in fretta. Bisogna stare assolutamente lontani da chi promette miracoli istantanei. Non funziona così. Seguendo però il consiglio dei nostri Esperti, sarà possibile eliminare le tossine, i gonfiori in eccesso, con dei semplici alimenti naturali.

Il mix giusto

La nostra tisana si basa sui principi naturali degli alimenti che la compongono:

a) miele;

b) aceto;

c) cannella;

d) limone;

e) prezzemolo.

Non ci sono prodotti derivati, né coloranti o conservanti. Questa tisana bevuta subito dopo cena, permetterà al nostro organismo di depurarsi nella notte, eliminando l’adipe in eccesso. Ecco quando è facile perdere peso con la tisana della notte, utilizzando alimenti già presenti in casa per cucinare.

Principio disintossicante

Ricordiamo sempre, che per quanto utile ed efficace, una tisana non sostituisce un sano regime alimentare, ma sicuramente lo completa. Assumere limone e aceto significa infatti puntare a disintossicare il fegato e l’intestino. La conseguenza naturale è l’eliminazione dei grassi in eccesso. Il miele serve a donare energia, contrastare il gusto acido di limone e aceto e avviare la termogenesi. Cannella e prezzemolo stimolano la digestione e puliscono le vie intestinali. Basterà semplicemente bollire i nostri ingredienti, mescolandoli ogni tanto. Il consiglio è di assumere una tazza da tè ogni sera per circa due settimane. Interrompere e poi riprendere.

