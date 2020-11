Con l’avvento di internet è emersa la necessità di tutelare le vittime dei reati che avvengono in rete. È così che la Polizia Postale, nata nel 1981 per proteggere la segretezza della corrispondenza via posta, ha iniziato a occuparsi anche di web.

Questo Corpo di Polizia agisce, quindi, nella tutela dei cittadini che vogliono navigare su internet senza brutte sorprese. Quando c’è bisogno di rivolgersi alla Polizia Postale per denunciare un reato non pochi non sanno da dove iniziare. In questo articolo ProiezionidiBorsa spiegherà quando e come fare una denuncia alla Polizia Postale per reati online.

Quali sono i reati online che possono essere denunciati

Prima di tutto, però, bisogna stabilire quali sono i casi in cui è possibile sporgere denuncia presso la Polizia Postale.

Navigare sul web non è sempre piacevole ma, ad esempio, chi scrive opinioni che non condividiamo non va certo denunciato. Esistono, però, altri casi in cui incappiamo in veri e propri reati informatici. E questi possono essere denunciati alla Polizia Postale.

Tra questi spiccano le truffe da parte di e-commerce, furti di identità o tentativi di phishing. Non solo, anche il cyberbullismo, le ingiurie e le diffamazioni, di cui ProiezionidiBorsa ha parlato in un articolo dedicato. E ancora la violazione del copyright. Senza dimenticare gli attacchi da parte di hacker.

Quando e come fare una denuncia alla Polizia Postale per reati online

È possibile effettuare denunce o segnalazioni alla Polizia Postale in diversi modi. La prima consiste nel recarsi di persona presso l’ufficio della Polizia Postale più vicino. Non bisogna, però, arrivare a mani vuote. È sempre fondamentale raccogliere più informazioni possibili sul reato. In tal modo, infatti, si renderà più facile il lavoro della Polizia. Oltre a ridurre i tempi di risoluzione della questione. È possibile, inoltre, inviare segnalazioni e denunce direttamente online.

Sul sito ufficiale della Polizia Postale sono, infatti, disponibili diverse sezioni dedicate alle segnalazioni di reati informatici. È inoltre possibile iniziare la pratica della denuncia direttamente online. In tal caso dovranno essere inseriti tutti i dati necessari.

Al termine di questa procedura si potrà contattare l’ufficio di Polizia Postale più vicino. Si potrà, così, procedere con la denuncia.

La compilazione online permette, dunque, di risparmiare tempo. Oltre al fatto di comunicare tempestivamente all’organo di Polizia tutte le informazioni utili al caso.