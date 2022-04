Uno dei maggiori fastidi o preoccupazioni legati alla colonscopia è la preparazione. Ahinoi è anche uno dei motivi per cui spesso non si adempie all’esame di prevenzione. La preparazione è spesso vissuta male dai pazienti perché impedisce almeno il giorno prima la normale routine. La preparazione tradizionale inizia tre giorni prima con una dieta priva di scorie. Non bisogna mangiare cioè cibi integrali, frutta, verdura, legumi. Il giorno precedente l’esame occorre stare leggeri per pranzo che per cena e assumere solo liquidi. Il giorno dell’esame bisogna stare a digiuno e sospendere anche l’assunzione di acqua due ore dell’esame. La sera precedente occorre assumere il liquido lassativo in un’unica volta oppure in due momenti con la seconda dose da bere la mattina dell’esame. Ebbene esiste un’alternativa a questa fastidiosa pratica ma non tutti possono richiederla.

Quando dobbiamo prepararci alla colonscopia di prevenzione al tumore al colon, pochi sanno che ci sarebbe un’alternativa alla bevanda lassativa

È ormai diffuso il metodo del colon wash, che presenta alcuni vantaggi come effettuare la pulizia intestinale il giorno stesso dell’esame. La sera precedente si dovrà assumere su prescrizione medica un blando lassativo per ammorbidire le feci. La mattina dell’esame si effettua la pratica del colon wash che dura circa tre quarti d’ora.

In cosa consiste il colon wash, detto anche idrocolonpulizia

Il paziente viene fatto distendere su un fianco o a pancia in giù. Dopodiché l’operatore inserisce nel retto del paziente una cannula con due tubi: con uno si fa entrare l’acqua, mentre con il secondo si asporta il materiale fecale e l’acqua utilizzata. Nel frattempo l’operatore con un massaggio addominale facilita lo staccamento e la frammentazione delle feci. Il colon wash garantisce nel giro di 45 minuti una pulizia ottimale dell’intestino, adatta soprattutto alla colonscopia seguente.

Chi non può effettuare la preparazione tramite l’idrocolonpulizia?

Come riporta il sito Humanitas, in alcuni casi questa pratica è sconsigliata ad esempio:

chi soffre di alcune patologie cardiache;

chi soffre di aneurismi;

i malati di cirrosi epatica;

chi ha ernie addominali;

in casi di insufficienza renale;

chi soffre di malattie croniche intestinali in fase acuta.

Perché la colonscopia

La colonscopia è un esame diagnostico che va a perlustrare le parti interne del colon scovando lesioni, masse tumorali od occlusioni. Durante l’esame è consentito al personale medico asportare piccoli polipi da avviare ad esami più approfonditi come la biopsia.

