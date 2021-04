Oggi vedremo un utilizzo particolare di un utensile molto comune per la casa. A volte, infatti, non ci rendiamo conto che oggetti che hanno un utilizzo ben preciso possono essere usati con fantasia.

Ci sono trucchi casalinghi molto utili, ma che devono essere usati in modo oculato. Uno dei più conosciuti riguarda l’utilizzo dei cucchiai di legno. Vediamo perché questi strumenti devono essere usati con cura. Quando cuciniamo la pasta con un cucchiaio di legno dobbiamo fare attenzione a questa cosa.

Il celebre trucco

Molti conosceranno questo utile stratagemma: quando l’acqua bolle, mettiamo un cucchiaio di legno sulla pentola, così evitiamo che sbordi. Lo facciamo tutti, e gli effetti di solito sono ottimi. Ma stiamo attenti, perché ci sono situazioni in cui non funziona sempre.

Vediamo quindi perché, e nel farlo, dobbiamo appellarci alla scienza. Essa ci racconta una cosa semplice ma molto utile.

A cosa fare attenzione

Innanzitutto, perché il mestolo blocca la salita dell’acqua? Lo fa perché la schiuma che sale è composta da tante bollicine. Esse, quando vengono a contatto con oggetti che non assorbono acqua (cosiddetti idrofobici), esplodono.

Non solo, ma la schiuma creata dalle bollicine è piena di vapore a 100 gradi. Se questa schiuma tocca degli oggetti che hanno una temperatura molto più bassa, come il cucchiaio, il vapore si condensa e le bolle esplodono.

Bene, dobbiamo sapere che purtroppo questo metodo non funziona sempre. Infatti, dopo un po’ il cucchiaio si scalderà e si avvicinerà molto ai 100 gradi. Di conseguenza, non ci sarà più lo shock termico che fa condensare il vapore. Questo porterà quindi la schiuma ad uscire.

Quando cuciniamo la pasta con un cucchiaio di legno dobbiamo fare attenzione a questa cosa, ovvero allo scaldarsi del cucchiaio stesso. Esiste per fortuna un altro trucco che può risolvere il problema. Quando la schiuma sale, soffiamo delicatamente sulla superficie. Questo dovrebbe diminuire la temperatura ed evitare che sbordi.

Per approfondire, invitiamo a stare attenti ai falsi miti su come far bollire l’acqua velocemente, spiegati in questo articolo.