Quando conviene acquistare un fornetto elettrico?

I fornetti elettrici sono sempre più diffusi nelle nostre case, grazie alla loro versatilità ed efficienza oltre che per i ridotti consumi energetici. Di seguito esponiamo qualche consiglio per rispondere alla domanda su quando conviene acquistare, appunto, un fornetto elettrico.

La dimensione

Quale dimensione deve avere il nostro fornetto ideale? Tutto dipenderà dallo spazio di cui disponiamo in cucina, possibilmente in una zona prossima alla presa elettrica. Questo perché i fornetti elettrici non hanno un cavo molto lungo, in genere non più di un metro. In caso contrario, infatti, dovremo usare una prolunga, non sempre bella da vedere, oltre che ingombrante. Particolare importante da non trascurare: nel calcolo delle dimensioni, consideriamo uno spazio disponibile effettivo di circa una decina di centimetri in meno. Le misure disponibili dovranno essere considerate in profondità, in altezza e lateralmente. Ciò per un motivo molto semplice: poiché il fornetto emana calore è preferibile che abbia dei margini di spazio.

La capacità

Per capacità s’intende la capienza interna e quest’ultima dipende soprattutto dalle modalità di utilizzo del fornetto. Ad esempio, potrebbe servirci per scongelare, per riscaldare o anche per cuocere. , La capacità, inoltre, dipende anche dalla funzione del fornetto, se cioè esso sostituisce o affianca un forno tradizionale, nonché dal numero dei componenti il nucleo familiare.

La capacità si misura in litri e, in particolare, quella di un fornetto può variare dai nove ai trentacinque litri. Considerando che un forno tradizionale ha una capienza interna di circa sessanta litri, decidendo di sostituirlo acquistando un fornetto potenzialmente fruibile da quattro persone, si potrebbe optare per una capienza di circa trenta litri. Tenete presente, poi, che dimensione e capacità non sono sempre rapportabili alla fascia di prezzo nel senso che potremo avere anche fornetti di discrete dimensioni e di grandi capacità a prezzi non elevati.

Quando conviene acquistare un fornetto elettrico

Il nostro consiglio è di prendere in considerazione l’acquisto di un fornetto, ridotto per dimensione e per capacità e ciò per diversi motivi. Il primo tra tutti è la sua efficienza: cuoce in tempi ridotti e permette un grosso risparmio energetico. Se acquistato in sostituzione del forno tradizionale, scegliamo un fornetto che offra una capienza interna più ampia rispetto ai normali standard presenti in commercio.

Ad esempio, potrebbe essere una scelta ottimale un prodotto con una capienza oscillante dai trenta ai trentacinque litri destinato ad essere utilizzato in una seconda casa, in montagna o al mare, che quindi implicherebbe un uso sporadico del forno e che, conseguentemente, non renderebbe conveniente l’acquisto di un forno di tipo tradizionale. Nel caso poi in cui non avessimo abbastanza spazio a disposizione per installare un forno grande ad incasso, o ancora nell’ipotesi di single poco avvezzi alla cucina, e comunque tendenti a preparare alimenti di piccole quantità, ci si potrebbe orientare per una capienza minore rispetto ai trentacinque litri.

In alcune occasioni si potrebbe addirittura pensare all’ulteriore acquisto di un fornetto, pur avendo già un forno tradizionale. E’ il caso in cui, in presenza di un nucleo familiare di medie dimensioni, si punta alla versatilità di utilizzo e quindi al risparmio energetico: il fornetto potrebbe servire, ad esempio, alla cottura in quantità ridotta di una certa pietanza. In particolare potrebbe essere utilizzato per riscaldare, scongelare o semplicemente per mantenere caldo un alimento. In questi casi, infatti, potrebbe essere superfluo ricorrere a un forno tradizionale.

