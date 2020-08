Quando comprare un’azienda con utili previsti in crescita del 100% nei prossimi anni?

È questa la domanda che si pongono gli investitori interessati al titolo Carraro. Chi è invece già impegnato col titolo si pone il problema se sia o meno il momento giusto per uscire dal titolo nonostante le interessanti prospettive sulla crescita degli utili.

Carraro, infatti, è in tendenza ribassista qualunque sia il time frame considerato, ma di questo ce ne occuperemo dopo.

Intanto riportiamo l’incertezza che circonda il titolo anche dal punto di vista degli analisti. Il consenso medio, infatti, è Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Quando comprare un’azienda con utili previsti in crescita del 100% nei prossimi anni? L’analisi grafica ha la risposta a questa domanda

Carraro (MIL:CARR) ha chiuso la seduta del 4 agosto a quota 1,37€ in rialzo dello 0,29% rispetto alla chiusura precedente.

Qualunque sia il time frame considerato la proiezione in corso è ribassista. Da questo punto di vista, quindi, non ci sono dubbi: la discesa è destinata a continuare. Bisogna solo capire, quindi, quali sono i livelli sui quali intervenire in acquisto.

Guardando i tre time frame, i grafici sono riportati qui di seguito, l’area più probabile dove potremmo assistere a un’inversione di tendenza è 1€. Tuttavia durante il mese sono possibili escursioni fino in area 0,9€. L’importante è che non ci siano chiusure mensili inferiori a 0,86€. In questo caso le cose si metterebbero veramente male con obiettivo in area 0,1€.

Qualora, invece, dovessimo assistere a un’inversione rialzista l’obiettivo più vicino si troverebbe in area 2€.

