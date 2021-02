Quando comprare un titolo sottovalutato e dal dividendo con un rendimento di circa il 5% potrebbe essere il momento giusto per un investimento di medio periodo che possa portare a guadagni interessanti.

Nel caso di Coima Res ci sono entrambe le condizioni. Il titolo, infatti, è sottovalutato qualunque sia il metodo utilizzato, sia esso il fair value oppure il PE o il PB. Mediamente la sottovalutazione è di circa il 50%. Ad esempio, nel caso del PE, per Coima Res vale 10, mentre per il settore di riferimento 15. Ciò vuol dire che le quotazioni possono crescere del 50% affinché il rapporto prezzo/utili si allinei a quello del settore di riferimento.

Per gli analisti che coprono il titolo, invece, il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 15%.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Storicamente, l’azienda rilascia dati che sono sempre superiori alle aspettative degli analisti.

Infine, il dividendo distribuito dall’azienda è sempre molto interessante. Allo stato attuale, infatti, si aggira intornoal 5%.

Quando comprare un titolo sottovalutato e dal dividendo con un rendimento di circa il 5%? Le indicazioni dell’analisi grafica

Coima Res (MIL:CRES) ha chiuso la seduta del 29 gennaio a 6,28 euro in ribasso dello 0,32% rispetto alla seduta precedente.

Nonostante le ottime prospettive per il titolo, la chiusura di gennaio è stata abbastanza preoccupate per Coima Res e forse non è questo il momento giusto per acquistare le sue azioni.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a stretto contatto con il supporto in area 6,34 euro e settimana scorsa ci ha chiuso sotto. O assistiamo, quindi, a un pronto recupero del supporto violato in chiusura di settimana oppure le quotazioni sono destinate a scendere fino in area 5,56 euro, dove si potrebbe entrare in acquisto. In questo caso lo stop andrebbe fatto scattare nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 5,06 euro. Che non sia un buon momento per acquistare Coima Res si evince anche dal segnale ribassista generato dallo Swing Indicator.

Tuttavia nel lungo periodo il titolo rimane interessante con un potenziale massimo obiettivo in area 10 euro il cui raggiungimento significherebbe guadagnare oltre il 60% dai livelli attuali.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

Il segnale settimanale dei mercati azionari è ribassista ed ora le probabilità sono tutte al ribasso