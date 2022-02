L’ultima volta che ci siamo occupati del titolo Askoll Eva, facevano notare come le quotazioni potessero essere molto vicine a un’inversione rialzista. Tuttavia, avevamo anche indicato in area 0,996 il supporto sotto il quale le azioni avrebbero potuto accelerare al ribasso. Dopo qualche settimana di tenuta, però, il supporto in area aveva ceduto lasciando campo libero ai ribassisti.

Ecco, quindi, che le quotazioni hanno accelerato al ribasso perdendo circa il 10% in poche settimane. Un risultato che diventa ancora più negativo se si pensa che nello stesso periodo il listino milanese ha guadagnato circa il 4% Un andamento molto incerto, quindi, confermato anche dalla seduta del 15 febbraio.

La domanda, quindi, adesso è quando comprare un titolo come Askoll Eva che perde quota su un listino che guadagna oltre il 2%.

A guardare il grafico la situazione del titolo non è proprio rosea. Come si vede, infatti, almeno per il momento non ci sono importanti lungo il cammino ribassista che porta al II obiettivo di prezzo in area 0,811 euro. Una chiusura settimanale, poi, inferiore a questo livello aprirebbe le porte a un ulteriore allungo ribassista fino in area 0,626 euro.

I rialzisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 0,996 euro.

La valutazione del titolo Askoll Eva

Eppure guardando ai fondamentali notiamo che uno dei punti di forza della società è la forte crescita prevista per i prossimi anni. Allo stato attuale, infatti, il fatturato medio annuo per i prossimi 3 anni è previsto crescere circa 4 volte più velocemente della concorrenza. Inoltre, il fair value, calcolato con il metodo del discounted flow esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Allo stato attuale, invece, la società è penalizzata da una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.

Per l’unico analista che copre il titolo Askoll Eva il giudizio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 27% circa.

Quando comprare un titolo come Askoll Eva che perde quota su un listino che guadagna oltre il 2%? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Askoll Eva (MIL:EVA) ha chiuso la seduta del 15 febbraio in ribasso dello 0,22% segnando un ultimo prezzo a 0,91 euro.

Time frame settimanale