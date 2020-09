Quando comprare un titolo azionario sottovalutato del 90%?

La risposta istintiva sarebbe sicuramente “Subito!”. Sbagliato. In questi casi non bisogna farsi guidare dall’istinto, ma ragionare e studiare i migliore punto d’ingresso possibile. Solo in questo caso si riesce a non rimanere scottati e guadagnare in Borsa.

Consideriamo il caso di Iervolino Entertainment che risulta essere sottovalutato del 90% quando si confronta il suo fair value con le quotazioni attuali. Secondo le raccomandazioni degli analisti, invece, la sottovalutazione è del 40%. Nonostante ciò, però, il consenso medio è Underperform, cioè il titolo farà peggio del mercato.

La raccomandazione Underperform, almeno per il momento, si trova in accordo con l’analisi del nostro Ufficio Studi che ha analizzato l’andamento delle quotazioni sul time frame giornaliero e settimanale.

Quando comprare un titolo azionario sottovalutato del 90% secondo l’analisi grafica e previsionale

Il titolo Iervolino Entertainment (MIL:IE) ha chiuso la seduta del 17 settember a quota 3,48 euro in ribasso del 1,14% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è ribassista sia sul time frame giornaliero che su quello settimanale. Allo stato attuale è, quindi, molto rischioso entrare al rialzo sul titolo.

Sul giornaliero, infatti, la proiezione è diretta verso il I obiettivo di prezzo in area 3,2267 euro con una massima estensione possibile in area 2,6862 euro.

Sul time frame settimanale la settimana che sta per concludersi potrebbe avere un impatto molto negativo. Una chiusura settimanale inferiore a 3,6156 euro farebbe accelerare al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura. Viceversa, una chiusura settimanale superiore al livello indicato potrebbe dare il via a una ripresa del rialzo.

Time frame settimanale

