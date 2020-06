Il trading dovrebbe essere fatto seguendo dei criteri legati alle dinamiche dei prezzi ma anche allo studio dei bilanci. Questo è il connubio perfetto che se seguito con criteri legati ai calcoli di probabilità porta ad avere elevate probabilità di guadagni. Oggi andiamo a studiare quando comprare un titolo azionario con la probabilità di guadagnare il 100%. Per qualcuno potrebbe sembrare un paradosso o un’illusione o la promessa di un sogno irrealizzabile ma invece questo lettore dovrebbe non avere preconcetti e seguire invece attentamente quanto stiamo per scrivere.

In Borsa sci sono momenti migliori per comprare e guadagnare e momenti migliori per comprare e perdere. Cosa significa? Che si devono usare dei criteri che permettono di capire i momenti migliori per essere sul mercato investiti e quelli migliori per mantenere la propria liquidità sul conto corrente.

Quando comprare un titolo azionario con la probabilità di guadagnare il 100%

Sicuramente questa possibilità è maggiore per quei titoli che presentano livelli elevati di sottovalutazione in un trend rialzista. In sostanza preferiamo scommettere su un titolo sottovalutato all’inizio di un rialzo piuttosto che su uno sopravvalutato.

Fatto questo preambolo ora andiamo ad analizzare una società che a parer nostro potrebbe essere candidata a guadagnare anche il 100% ed oltre dai livelli attuali.

Ci riferiamo a Cellularline (MIL:CELL) che produce e vende accessori per smartphone e tablet in tutto il mondo.

Il titolo ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 4,97. In base al metodo del discounted cash flow il fair value dovrebbe essere raggiunto su livelli superiori ai 10 euro per azioni. Il consenso degli analisti invece calcola un prezzo obiettivo medio intorno a 8,53.

Questa è decisamente una situazione interessante da valutare e comprare il titolo potrebbe essere un’ occasione da sfruttare appena si verificheranno le dovute condizioni.

Quali sono queste?

Il minimo annuale in area 3,71 potrebbe essere stato un livello di ripartenza di lungo termine. Comprare il titolo a mercato con stop loss a 4,42 e mantenere di lungo termine. Se il livello di stop non verrà interessato la possibilità è di vedere non fra molti anni un prezzo superiore ai 10 euro per azione.