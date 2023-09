Quando comprare trio, passeggino e culla: se vuoi spendere poco ecco 3 marchi economici a prezzi convenienti: Se vuoi spendere poco ecco 3 marchi economici a prezzi convenienti

Sei in dolce attesa e ti stai chiedendo quando cominciare a comprare tutto quello che ti serve? Gioca d’anticipo e scegli questi marchi e vedrai che potrai anche risparmiare!

L’attesa di un bambino è un momento emozionante nella vita di ogni genitore. Mentre si aspetta l’arrivo del piccolo, ci sono molte decisioni da prendere, alcune molto pratiche. La borsa da portare in ospedale per il parto, le prime tutine, ma anche la culla e soprattutto il trio. Sempre più persone preferiscono fare un investimento optando subito per il trio che accompagnerà il bimbo nella crescita. Un po’ come il seggiolone, che ormai si compra nella versione modulare che si adatta alle varie età. Ma è possibile risparmiare per questi prodotti e accessori che sono famosi per essere costosi? La risposta è sì, vediamo qualche opzione ideale per i genitori che non vogliono spendere tanto senza rinunciare alla qualità.

Quando comprare trio, passeggino e culla, c’è un periodo giusto?

Per quanto riguarda un periodo dell’anno purtroppo non si possono fare molte previsioni, dipende dalla gravidanza. Ma ci sono sempre periodi più convenienti, come i saldi estivi, i saldi invernali e il Black Friday. Puoi cominciare a spulciare tra le offerte fin dai primi mesi e iniziare ad organizzarti. Però non precipitarti a comprare tutto subito, potresti non avere le idee chiare su cosa preferisci. Quindi quando è il momento giusto per comprare questi preziosi accessori? Il terzo trimestre è il periodo perfetto, quindi dal 6 mese fino al 9 mese.

Meglio pezzi singoli comprati nel tempo o il trio?

Comprare l’ovetto per i primi mesi di vita, la carrozzina e poi il passeggino quando è più grande? Certo, per qualcuno potrebbe essere conveniente perché si comprano i vari pezzi nel corso di anni. Ma se vai a fare due calcoli il costo dei pezzi singoli sommati sarà alto. Meglio optare per il trio che prevede 3 accessori in 1, l’ovetto, la navicella e il passeggino. Ma è risaputo che questo prodotto è piuttosto costoso, si parte dai 300 € per uno economico e 600 € per uno di media fascia. Ci sono trio che possono costare anche più di 1.000 € come lo Stokke!

Se stai cercando opzioni economiche, ci sono diversi marchi che offrono prodotti di qualità senza lasciarti al verde. Prima di tutto la Chicco, con il modello Trio Sprint che puoi trovare anche a 250 €. Ottimo confort e praticità, molto basico esteticamente ma piuttosto compatto. Poi troviamo la famosa Inglesina e Cam, con prezzi che oscillano intorno ai 500 €. Colori più personalizzabili, ottima qualità e molto agile per muoversi su ogni superficie. Per finire uno tra i più economici sul mercato quello di Hauck che costa tra i 179 € e i 200 €.

In conclusione, ecco quando comprare trio, passeggino e culla per essere pronte per la nascita. Soprattutto se vuoi spendere poco e comprare un prodotto valido e duraturo meglio giocare d’anticipo.

