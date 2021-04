Quando comprare le azioni Caltagirone vista la loro attuale sottovalutazione di oltre l’80%?

Prima di rispondere a questa domanda capiamo cosa vuol dire “sottovalutazione di oltre l’80%”. Il fair value del titolo, calcolato con il metodo del discounted cash flow, è pari a 18,5 euro. Se confrontiamo questo valore con le attuali quotazioni, 3,35 euro alla chiusura del 12 aprile, scopriamo che i prezzi sono sottovalutati di oltre l’80% rispetto al suo fair value.

Un altro modo di vedere le cose è dire che le attuali quotazioni potrebbero incrementare di un fattore 4,5 per allinearsi con il fair value.

Anche se non su livelli così esagerati, anche la valutazione basata sul multiplo degli utili restituisce un titolo sottovalutato di circa il 30%.

Andiamo ora a vedere se e quando comprare le azioni Caltagirone.

Quando comprare le azioni Caltagirone vista la loro attuale sottovalutazione di oltre l’80%: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Caltagirone (MIL:CALT) ha chiuso la seduta del 12 aprile a quota 3,3 euro, in ribasso dello 0,90% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia sul settimanale che sul mensile. Sul primo time frame, però, da inizio marzo le quotazioni sono ingabbiate all’interno del trading range 3,2-3,45 euro. Solo una chiusura settimanale esterna a questo intervallo potrebbe dare direzionalità alla tendenza in corso. Prima di entrare in posizione, quindi, si aspetta che esca da questa fase laterale per evitare di incorrere in continui falsi segnali

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Da notare che sono possibili discese fino in area 2,81 euro senza che venga invertita al ribasso la tendenza in corso. Una chiusura settimanale sotto questo livello, invece, farebbe accantonare definitivamente le ambizioni dei rialzisti.

Nel lungo periodo la tendenza rialzista è molto più definita, ma anche in questo caso una chiusura mensile inferiore a 2,8 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

