Quando comprare il titolo Exxon Mobil sottovalutato del 100% e con un dividendo del 7,75%? Siamo in un momento particolare per i mercati e probabilmente è iniziata una fase ribassista che potrebbe accompagnarci fino a metà febbraio o addirittura la prima decade del mese di marzo. Come portare a proprio vantaggio questa situazione? C’è da ricordare, che dopo discese che durano più o meno un certo tempo i mercati tornano nel 100% dei casi a risalire. Questo ribasso atteso di breve termine, si incastra però in una ciclicità che vuole i mercati mondiali vicini ad un massimo da agosto di quest’anno fino al dicembre del 2022. Quindi, da questo momento in poi si raccomanda cautela e di muoversi in stretta sintonia con i grafici.

Allo stato attuale ci sono già dei titoli in ipercomprato ed altri invece che continuano a mostrare debolezza nonostante una forte sottovalutazione. Questo a parer nostro è il caso di Exxon Mobil (NYSE:XOM).

La società esplora e produce gas e petrolio in diverse aree geografiche del Mondo e capitalizza in Borsa 194,1 miliardi di dollari americani.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Il titolo ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 44,84 dollari. Nel corso del 2020 ha segnato il minimo a 28,84 ed il massimo a 67,40.

Analisi di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (26 giudizi) stimano un fair value a 51,43. I nostri calcoli invece, portano da un prezzo di 90 dollari per azione con un sottovalutazione del 100% ed oltre.

Dividend yield del 7,75%.

Dal punto di vista grafico cosa attendere da ora in poi sul titolo?

Quando comprare il titolo Exxon Mobil sottovalutato del 100% e con un dividendo del 7,75%?

I prezzi continuano a muoversi nella barra trimestrale disegnata a inizio dell’ anno 2020 e quindi questo impedisce di avere un view attendibile sul lungo termine. Il nostro consiglio operativo è di comprare da cassetto il titolo e quindi in ottica Buy and Hold solo nel caso si verificherà una chiusura mensile superiore ai 67,40. Per quanto riguarda invece il breve termine, in ottica 3/6 mesi, il trend punta verso i 50,45 e poi i 60 dollari. Lo stop loss va inserito a 40,42.

Si procederà per step.