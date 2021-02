Quando comprare Enertronica Santerno vista la lunga fase di debolezza che colpisce il titolo ormai da molti mesi?

Nell’ultimo anno, infatti, il titolo ha avuto una delle peggiori performance del suo settore di riferimento (-25% circa) e anche da inizio anno le cose non vanno meglio con la peggiore performance rispetto ai suoi competitors (-5,5%).

Questa debolezza, però, non è limitata all’ultimo anno. Se, infatti, si estende l’orizzonte temporale agli ultimi cinque anni la musica non cambia. In questo caso, infatti, a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato il 49%, Enertronica Santerno ha perso l’83% del suo valore.

Si capisce, quindi, la prudenza con la quale in nostro Ufficio Analisi affronta questo titolo azionario cercando di individuare i livelli chiave che permettano di sfruttare i movimenti direzionali.

Quando comprare Enertronica Santerno secondo l’analisi grafica?

Il titolo Enertronica Santerno (MIL:ENT) ha chiuso la seduta del 11 febbraio in ribasso dello 0,22%, a quota 0,916 euro, rispetto alla seduta del giorno precedente.

Quando i nostri Analisti hanno elaborato l’ultimo report del titolo a fine 2020 (Enertronica Santerno è impostata al ribasso, ma è su livelli che potrebbero far esplodere al rialzo le quotazioni) era chiaro che il titolo potesse essere sul punto di esplodere al rialzo.

Purtroppo dopo circa 3 mesi nulla è cambiato con le quotazioni che hanno continuato a mantenere l’impostazione ribassista senza mai veramente rompere con decisione il livello chiave 0,984 euro sul time frame settimanale. Questo, infatti, è il livello da monitorare con attenzione in chiusura di settimana per avere un preallarme di quello che potrebbe succedere nel lungo periodo.

Per una chiara e inequivocabile ripresa del rialzo nel lungo periodo, infatti, sarà opportuno aspettare una chiusura mensile superiore a 0,948 euro e/o un segnale rialzista del BottomHunter/Swing Indicator.

Time frame settimanale

Time frame mensile