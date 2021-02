Quando comprare a Wall Street il titolo Progressive Corporation sottovalutato del 57%? I mercati americani continuano a macinare guadagni e ad aggiornare i loro massimi storici. Quali sono le azioni da monitorare? Come al solito il nostro Ufficio Studi continua a indicare la solita strada per ottenere rendimenti probabili ed è la seguente: comprare titoli azionari sottovalutati in tendenza rialzista e mantenere per lungo termine, fino a quando non si ravviserà un’inversione ribassista sullo stesso time frame.

Attenzione però, in un’ottica di diversificazione e di maggiori probabilità è più premiante la diversificazione geografica in base al PIL come spiegato in un nostro precedente articolo.

Andiamo a studiare Progressive Corporation (NYSE:PGR). La società opera principalmente negli Stati Uniti nel settore delle assicurazioni per clienti privati ed aziende.

Il titolo ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 86,17 dollari per azione. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 85,47 ed il massimo a 97,15. Nel 2020, il minimo a 59,07 ed il massimo a 97,30.

Le nostre previsioni per i prezzi del 2021 sono le seguenti:

area di minimo prevista 78,89/85,46

area di massimo prevista 110,11/115,56

Ora andremo a definire quali sono le valutazioni in base ai bilanci degli ultimi anni.

Le raccomandazioni degli altri analisti (19 giudizi) stimano un fair value a 98,82 dollari per azione. I nostri studi invece, portano ad un calcolo di 135 dollari, con un gap fra la quotazione attuale e la previsione di circa il 57%.

Quando comprare a Wall Street il titolo Progressive Corporation sottovalutato del 57%?

I presupposti per comprare il titolo sembrano esserci, ma dal punto di vista grafico quando effettuare l’acquisto? La tendenza giornaliera e settimanale è ribassista e fino a quando non si assisterà ad un chiusura settimanale superiore a 88,95, la discesa potrebbe continuare fino all’area 85,46/78,89.

Al momento, fino a quando non si formerà il segnale rialzista come appena spiegato, si consiglia di attendere sviluppi prima di comprare il titolo, nonostante la forte sottovalutazione.

Si procederà per step.