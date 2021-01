Oggi andiamo a studiare quando comprare a Wall Street il titolo Procter & Gamble attualmente sottovalutato del 20% circa.

Siamo nel pieno della tornata delle trimestrali americane ed oggi verrà pubblicata anche quella di Procter & Gamble con un EPS previsto a 1,51 dollari per azione. Cosa attendere da questa società che oggi capitalizza 331 miliardi di dollari e che fornisce beni di consumo ai consumatori di tutto il Mondo?

Il titolo (NYSE:PG) ha chiuso la giornata di contrattazione del 19 gennaio a 133,60. Nel corso dell’anno 2020 ha segnato il minimo a 92,59 ed il massimo a 146,92. A quali risultati arrivano le nostre analisi di bilancio e dei grafici?

Dalle comunicazioni societarie leggiamo che:

si prevede che gli utili cresceranno del 5,29% all’anno;

gli utili sono cresciuti del 233,3% nell’ultimo anno

dividend yield del 2,37%.

Le raccomandazioni degli altri analisti (24 giudizi) stimano un prezzo obiettivo a 151,82 dollari per azione. I nostri modelli invece, calcolano un prezzo di fair value intorno ai 163,14.

Quando comprare a Wall Street il titolo Procter & Gamble attualmente sottovalutato del 20% circa?

Dal punto di vista dei fondamentali la società ci appare interessante, ora dobbiamo solo capire e calcolare il giusto timing di ingresso per l’anno in corso e per un investimento in ottica di almeno 3/6 mesi.

Le nostre proiezioni per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 118,54/133,49

area di massimo attesa 169,99/178,84

Siamo in area di minimo attesa, è quindi il momento di comprare?

La nostra strategia di investimento sul titolo

A livello grafico, su Procter & Gamble è in corso un ritracciamento che potrebbe continuare fino a 130,44 e addirittura 100 dollari. Per questo motivo, al momento si deve attendere un segnale di inversione rialzista per comprare il titolo.

Il segnale per la settimana in corso è una chiusura giornaliera superiore ai 139,44. Se questa settimana non si formerà questo pattern, per la prossima settimana invece, attendere una chiusura superiore ai 136,36.

Attendere sviluppi quindi a bordo campo. Si procederà per step