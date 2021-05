Per fortuna le restrizioni dovute al Covid 19 si stanno allentando sempre più. Continuando così, la prossima estate può essere più libera e tranquilla. Anche l’allenamento ne può risentire in maniera positiva.

Attività all’aperto come la camminata o la corsa ritorneranno in auge. La pandemia, però, ha incentivato molto l’allenamento da casa. Sarebbe un grave errore mettere da parte tale abitudine. Essa, infatti, ci aiuta a vivere in salute e ci fa rimanere in forma.

A patto che la si svolga con cognizione di causa.

Quando ci si allena a casa bisogna selezionare gli attrezzi in maniera oculata, ecco come scegliere i pesi più adatti ai nostri esercizi.

Per fortuna ci si può allenare anche fra le mura domestiche

Praticare attività fisica comodamente a casa senza andare in palestra è importante. Di sicuro è indispensabile in tempi di restrizioni. Ma non solo. L’allenamento tra le mura domestiche può essere un toccasana per tutti. Per chi torna da lavoro, per chi non ha tempo o vuole risparmiare un po’ di soldi. Si ricorda, però, che affidarsi a dei professionisti è sempre la scelta migliore.

Bisogna compiere una scelta consapevole.

Quando ci si allena a casa bisogna selezionare gli attrezzi in maniera oculata, ecco come scegliere i pesi più adatti ai nostri esercizi.

Manubri

I manubri sono i pesi classici. Hanno un’impugnatura centrale ergonomica e si utilizzano per diversi esercizi. Li si consiglia a persone che vogliono metter su un po’ di massa muscolare.

Pesi da polso o caviglia

Si tratta di fasce pesanti che si possono porre alle caviglie o ai polsi. Sono indicate per esercizi cardio zavorrati. Perfetti se si vuole perdere qualche chilo.

Elastici

Gli elastici sono molto versatili. Hanno due impugnature e si possono fissare a un gancio, a una porta. Li si può tenere anche sotto le piante dei piedi. Si possono utilizzare per allenare molte fasce muscolari. Indicati per ipertrofia o rassodamento.

Kettlebell

I kettlebell sono dei pesi a forma di borsa che facilitano la presa. Si adoperano per esercizi più dinamici come lo swing, gli stacchi o anche gli squat. In tale allenamento la componente aerobica è predominante.

Si suggerisce, quindi, di selezionare gli attrezzi in base ai propri obiettivi.