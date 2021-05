Negli ultimi anni il fai da te si è diffuso in modo prepotente, questo porta con sé molteplici benefici. Primo tra tutti il risparmio economico che ne deriva, creare con le proprie mani sicuramente abbatte i costi. Inoltre si prova anche soddisfazione nel creare con le proprie mani tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Il fai da te oggi non è solo ed esclusivamente destinato al riciclo di oggetti o creazione di questi. Oggi è possibile creare anche prodotti cosmetici, in tanti ormai si dedicano alla realizzazione di bagnoschiuma, creme, schiuma da barba e tanto altro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La creazione di prodotti cosmetici non è utile solamente per la bellezza del corpo, può avere anche una funzione molto importante per la nostra salute. Quando ci assale un fastidioso dolore muscolare ecco come creare in casa la crema miracolosa .

Ingredienti e preparazione

Questa crema molto particolare permette di lenire i dolori muscolari e non solo. In caso di pesantezza ai piedi e alle gambe questa è particolarmente indicata. L’estate è il periodo ideale per poterne usufruire, poiché dona anche un senso di leggerezza agli arti inferiori. Ci stiamo riferendo alla crema di canfora.

Gli ingredienti per creare questa crema miracolosa sono:

80 gr di olio di arnica in olio vinacciolo;

12 gr di cera di soia;

35 gocce di olio essenziale di canfora;

35 gocce di olio essenziale di lavanda.

La preparazione di questa crema miracolosa è molto semplice e veloce.

Prendiamo un pentolino e riscaldiamo la cera e l’olio di arnica assieme, non appena la cera si sarà fusa aggiungiamo le gocce di olio essenziale. Possiamo aggiungerle direttamente insieme, mescoliamo per almeno 5 minuti così da rendere il composto omogeneo.

Conservazione

Una volta che il composto risulta omogeneo, possiamo trasferirlo in alcuni barattoli di vetro. Attendiamo che si raffreddi completamente prima di utilizzarla, per questo consigliamo di farlo uno o due giorni dopo averla preparata.

Questa crema se ben conservata può essere utilizzata per circa due anni, per questo consigliamo di riporla in un luogo fresco e asciutto.

Quando ci assale un fastidioso dolore muscolare ecco come creare in casa la crema miracolosa .