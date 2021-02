Tutti noi, chi più chi meno, facciamo caso alla nostra linea. Infatti non bisogna per forza essere a dieta per desiderare di rimanere in forma e non accumulare troppo peso. Il desiderio di una vita sana è una cosa del tutto naturale che può portare benefici e vantaggi. Perciò quando ceniamo non dobbiamo mai commettere questi errori che potrebbero non solo farci ingrassare, ma anche portarci problemi di salute. Vediamo assieme quali sono.

Organizzazione, tempistiche e quantità

Il primo consiglio da seguire è quello sulla quantità di cibo da mangiare. La sera è importante rimanere leggeri. Meglio aumentare la quantità di cibo a colazione e pranzo in modo da riuscire a ridurre quella serale. Infatti chi mangia molto a cena fatica di più a perdere peso.

Non sono importanti solo le quantità, ma anche le tempistiche: non bisognerebbe mai andare a letto subito dopo aver mangiato. Infatti impieghiamo alcune ore per digerire e coricarci prima del tempo può essere causa di cattiva digestione e reflusso. Per questo bisogna cenare almeno 3 ore prima di andare a letto.

Per riuscire a mangiare poco e nei tempi previsti può essere davvero molto utile organizzare in anticipo i nostri pasti, magari settimanalmente. Se infatti sappiamo già cosa mangiare impiegheremo meno tempo a fare la spesa, potremo cucinare in anticipo e cadremo meno in tentazione dei fast food. Inoltre organizzare la spesa ci aiuterà a ridurre lo spreco di cibo.

Concentrazione e alcuni consigli

Quando ceniamo non dobbiamo mai commettere questi errori. Un aspetto da molti trascurato è quello della concentrazione. Infatti durante tutti i pasti è importante rimanere concentrati su quello che si mangia e non distrarsi con il cellulare e la televisione. Se non prestiamo attenzione potremmo non renderci conto della quantità di cibo che stiamo mangiando e quindi sentirci meno sazi. Di conseguenza mangeremo di più.

Infine a cena è meglio tenere sotto controllo alcune tipologie di bevande. Il vino e gli alcolici sono accettati, ma non in quantità esagerate. Infatti un consumo elevato di queste bevande può causare fastidiosi disturbi del sonno. Discorso simile si può fare per il caffè: il suo consumo infatti dipende dal nostro metabolismo e dall’effetto che questa bevanda ha su di noi.