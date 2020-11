Quando c’è talento e voglia di fare tutto può trasformarsi in un grande sogno. Breve intervista ad Angela Tuccia

Non è semplice per una donna dolce, accattivante e sensibile indossare gli abiti di una strega cattiva. Ma quando c’è talento e voglia di fare tutto può trasformarsi in un grande sogno. Lo sa bene Angela Tuccia, attrice avellinese di belle speranze che, fin da piccola, ha sempre sognato di fare la principessa ma d’incanto si è ritrovata nel ruolo di una strega malefica. L’occasione è stata ghiotta.

“I Cavalieri di Castelcorvo” in onda su Disney+

Da venerdì 6 novembre, sulla piattaforma streaming Disney+ sono disponibili i primi tre episodi de “I Cavalieri di Castelcorvo”, la nuova serie Disney tutta italiana realizzata in collaborazione con Stand By Me.

Tra i protagonisti della serie c’è anche Angela Tuccia, conosciuta per aver preso parte a serie tv di enorme successo (“Don Matteo”, “Un posto al sole”, “Non è stato mio figlio”, “Che Dio ci aiuti”). L’attrice di origini campane veste i panni di Stria, una strega spietata e vanitosa alla ricerca di potere ed eterna giovinezza.

La strega Stria

“È un onore per me entrare nella grande famiglia Disney che, soprattutto in un periodo storico difficile come questo, continua a far sognare non solo i bambini di tutto il mondo, ma anche gli adulti, unendo le generazioni e abbattendo le frontiere tra di esse” commenta Angela Tuccia. Aggiungendo: “Quando ho letto per la prima volta la sceneggiatura ho capito subito che sarebbe stato un progetto speciale. È la realizzazione di un sogno che avevo sin da bambina”.

Infatti, Angela Tuccia indossa i vestiti della strega Stria nella serie “I Cavalieri di Castelcorvo” in onda su Disney+. La serie è stata girata tra Roma e alcuni dei borghi più caratteristici del Lazio. La Torre Alfina, situata in una frazione del comune di Acquapendente, in provincia di Viterbo, diventa snodo centrale delle 15 puntate.

Ogni venerdì, sulla piattaforma di Disney+, verranno caricati i vari episodi ad un ritmo di tre alla volta. Sembra strano vedere un viso come quello di Angela, dolce, sincero, di una ragazzina ingenua e sbarazzina con tanti sogni nel cassetto, vestire i panni della cattiva di turno. Una strega spietata e vanitosa alla ricerca di potere ed eterna giovinezza.

Quando c’è talento e voglia di fare tutto può trasformarsi in un grande sogno. È facile essere strega nella vita?

Lei, pensandoci, sorride e durante l’intervista ci tiene a precisare che effettivamente nella vita non è una strega. Riesce ad esserlo solo quando recita. Questa esperienza con un ruolo principale in una serie Disney (NYSE:DIS), l’ha colta al volo, anche perché si è messa in gioco con un nuovo pubblico. Angela è soddisfatta perché “recitare per una serie della Disney è sempre stato un mio sogno. Inoltre, molti mi dicono che la mia bellezza è un po’ magia e mistero, proprio come la serie”.

In effetti chi ha avuto modo di vedere le prime tre puntate sulla piattaforma web è rimasto entusiasta. Perciò non vogliamo svelare cosa succederà nei prossimi episodi.

La trama

Girata tra Roma e tra alcuni dei più caratteristici borghi del Lazio, “I Cavalieri di Castelcorvo” è un mix tra avventura e fantasy. Un’enigmatica storia di coraggio e amicizia. Quattro ragazzi – Riccardo, Giulia, Betta e Matteo – stringono un patto e fanno un giuramento: saranno i Cavalieri di Castelcorvo, per salvare i bambini rapiti dalla temibile strega Stria. Inizia così una straordinaria avventura che li porterà a confrontarsi con i problemi tipici della loro età, a partire dalle incomprensioni con gli adulti, fino ad arrivare ai primi dilemmi amorosi.

La prima stagione de “I Cavalieri di Castelcorvo” è composta da 15 episodi. Su Disney+ ne arriveranno tre, ogni venerdì.

Le avventure

Due fratelli Riccardo e Giulia vanno a Castelcorvo e subito fanno amicizia con due coetanei del posto. I due ragazzi si trovano in una dimensione non loro: scopriranno che Castelcorvo non è quello che sembra. Un borgo con misteriosi enigmi, chiavi magiche e un gioco da tavolo che sembra vivere di vita propria. Streghe e luoghi al di fuori del tempo e dello spazio dove ogni desiderio infantile viene realizzato in cambio però di qualcosa di oscuro.

Inizia così un’avventura emozionante, una caccia che si svolge tra le stradine e le campagne di Castelcorvo, un piccolo paese dove la tranquillità è solo un’illusione.

La serie e l’organizzazione

La serie I Cavalieri di Castelcorvo segue le altre produzioni nate grazie alla collaborazione tra Stand By Me e The Walt Disney Company Italia. La società di produzione televisiva italiana ha infatti già prodotto, tra le altre, la serie di grande successo Sara e Marti #LaNostraStoria le cui tre stagioni sono disponibili su Disney+ dallo scorso 9 ottobre.

I Cavalieri di Castelcorvo è una serie prodotta da The Walt Disney Company Italia in collaborazione con Stand By Me. Produttore creativo: Simona Ercolani. Soggetto di Simona Ercolani e Angelo Pastore. Scritto da Angelo Pastore, Giulio Antonio Gualtieri e Josella Porto con la collaborazione di Livia Cruciani. Regia di Riccardo Antonaroli e Alessandro Celli. Supervisione alla produzione: Teresa Carducci. Produttore esecutivo: Grazia Assenza. Organizzazione generale: Davide Pisano.

