Quando capiremo se l’oro scenderà a 1.200 dollari o esploderà al rialzo? Le ultime sette settimane, infatti, sono state molto difficili per gli investitori con le quotazioni che si sono mosse all’interno del trading range 1.680,7-1.757,7 dollari.

D’altra parte la chiusura del primo trimestre 2021 ha evidenziato un segnale ribassista che potrebbe spingere le quotazioni verso aera 1.200 (La chiusura di marzo cambia lo scenario di lungo periodo e l’oro può scendere fino in area 1.200 dollari).

A questo punto solo una chiusura settimanale esterna al trading range 1.680,7-1.757,7 dollari potrebbe sbloccare la situazione facendo accelerare le quotazioni o al rialzo o al ribasso.

Ma come si spiega questa ripresa del prezzo dell’oro durante l’ultima settimana? La spiegazione è nella correlazione con l’andamento del dollaro e del rendimento dei Treasury Bond americani. Durante l’ultima settimana, infatti, sia il dollaro che il rendimento si sono indeboliti favorendo la ripresa del prezzo dell’oro.

Per le prossime settimane, quindi, si consiglia massima prudenza con un occhio anche all’andamento del dollaro e del rendimento dei bond americani. Potrebbero essere degli ottimi indicatori per capire in che direzione si muoverà il prezzo del metallo giallo.

Quando capiremo se l’oro scenderà a 1.200 dollari o esploderà al rialzo? Le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 9 aprile in ribasso dello 0,76% rispetto alla seduta precedente a quota 1.744,8 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo dello 0,95%.

Time frame settimanale

Time frame mensile